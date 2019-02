Barcelona humilló por 3-0 a Real Madrid y los eliminó de la Copa del Rey 2019 [RESUMEN]

Barcelona, con calidad e paciencia, ganó, gustó y goleó a Real Madrid por 3-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2019. Por sexta ocasión consecutiva los azulgranas llegan a la final.

Con intentos, Real Madrid tuvo más ocasiones que Barcelona para meter gol en el primer tiempo. Vinicius Jr. casi consiguió poner el tanto merengue a los 18', de no ser por la defensa rival, teniendo una caída que ha sido cuestionada por los hinchas madridistas.

El jugador brasileño hizo un buen partido, pese a que no logra abrir el marcador. A los 38', tuvo la oportunidad en su pierna izquierda, pero el balón pasó por arriba del arco.

A los 51', Ousmane Dembelé le entregó el balón a Luis Suárez. El 'Pistolero' solo necesitó pegarle con la derecha para poner el 1-0 a favor del Barcelona.

Real Madrid perdió oportunidades a los 69', cuando un pase azulgrana iba a llegar para que el delantero uruguayo ponga el 2-0, pero Raphael Varane intentó desviar el balón. Sin embargo, entró en su propio arco.

La goleada llegó a los 72', cuando una falta a Lionel Messi provocó un penal. Suárez anotó desde la máxima definición para sellar el 3-0.

Con la victoria, Barcelona ganó en el global por 4-1 y llega a la final de la Copa del Rey, donde enfrentará a Real Betis o Valencia.

- ¡Final del partido! Barcelona ganó 3-0 a Real Madrid.

- 86' Cambio en Barcelona: entra Arthur, sale Busquets.

- 82' Offside de Bale.

- 81' Cambio en Real Madrid: sale Vinicius Jr., entra Marco Asensio.

- 78' Cambio en Barcelona: sale Suárez, entra Arturo Vidal.

- 75' Cambio en Barcelona: sale Dembelé, entra Philippe Coutinho.

- 75' Cambio en Real Madrid: sale Casemiro, entra Valverde.

Luis Suárez, de penal, puso su doblete y la goleada en el Bernabéu.

- 72' ¡Penal para Barcelona!

Raphael Varane intentó evitar que Luis Suárez ponga el 2-0, pero metió el balón en su propio arco.

- 69' Cambio en Real Madrid: Sale Vázquez, entra Bale.

- 68' ¡No Vinicius! Su tiro pasó muy cerca del arco azulgrana.

- 67' Dani Carvajal le pegó al balón con fuerza, pero Ter Stegen la atrapó.

- 65' Tarjeta amarilla para Sergio Busquets.

- 62' ¡Atajada de otro mundo! Cabezazo de Reguilon que era gol, pero Ter Stegen la detuvo.

- 60' Lucas Vázquez no pudo pegar al balón y aprovechó en caerse con el rival.

- 58' Tarjeta amarilla para Lucas Vázquez por falta contra el rival.

- 56' Vinicius cae en el área rival, pero el árbitro dice que no hay falta.

- 55' Cabezazo de Casemiro que pasó cerca del arco azulgrana.

- 53' Tony Kroos intentó rematar al arco, pero su tiro pasó cerca del palo.

Luis Suárez, con calidad, recibió el pase y le pegó con la derecha para abrir el marcador.

- 49' ¡Cabezazo de Benzema que pudo terminar dentro del arco azulgrana! El árbitro cobró falta.

Inició el segundo tiempo del Real Madrid vs Barcelona.

Dato Mister Chip: Desde hace 28 años, Barcelona no pierde un Clásico en el Santiago Bernabéu luego de llegar al entretiempo con un 0-0.

RMA 0-0 FCB (HT) - El Barcelona no pierde un partido en el Santiago Bernabéu con 0-0 al descanso desde hace 28 años (1-0 con gol de Aldana, el 8 de junio de 1991 en La Liga). A partir de ahí, cuatro victorias del Barcelona (0-1, 1-2, 0-2 y 0-3) y tres empates (1-1, 1-1 y 1-1).

- ¡Final del primer tiempo! Real Madrid empata 0-0 con Barcelona.

- 45' + 1' Lucas Vázquez recibe asistencia médica.

- 43' Fuerte falta de Kroos contra Piqué. Tiro libre para Barcelona.

- 41' Lucas Vásquez le dió un pase a Vinicius Jr., pero el brasileño no pudo patear el balón.

- 39' Falta de Casemiro a Nélson Semedo.

- 38' Con la izquierda, Vinicius intentó poner el primero, pero el balón pasó cerca del travesaño.

- 37' ¡Qué desperdicio! Vinicius le pasó el balón a Karim Benzema, este pateó y Ter Stegen atajó.

- 35' Keylor navas atrapa el balón antes de que llegue Sergi Roberto.

- 34' Llegada merengue: Vinicius en el área rival dio un pase a su compañero, pero la defensa de Barcelona atrapó el balón.

- 30' ¡Pase de Dembelé y nadie en Barcelona la tocó! Pudo ser el primero para Barcelona.

- 27' El árbitro cobra falta para Real Madrid.

- 23' ¡Presión merengue! Vinicius casi encuentra el gol, pero Ter Stegen la sacó y el compañero de Real Madrid no pudo concretar el gol.

- 19' Con la derecha, Vinicius le pegó al balón y se fue por arriba del arco.

- 18' Jordi Alba llegó hasta el área merengue, pero la defensa de Real Madrid le quitó el balón.

- 14' ¡Cayó Vinicius y la gente de Real Madrid pidió penal!

- 12' ¡Córner para Real Madrid!

- 10' Falta de Rakitic contra el rival merengue.

- 8' ¡Tremenda jugada de Barcelona! Pase de Suárez que pudo terminar en gol.

- 5' Real Madrid quiso llegar al área azulgrana, pero la defensa de Barcelona robó el balón.

- 3' Falta contra Dembelé. Tiro libre para Barcelona.

Inició el partido de Real Madrid vs Barcelona por la Copa del Rey.

- El plantel del Real Madrid viene entrenando penales. En caso termine 1-1 este partido, se irán a la máxima definición.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE por Copa del Rey 2019

Real Madrid: Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Reguilón; Casemira, Kross, Modric; Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Benzema.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets; Sergi Roberto, Rakitic; Dembélé, Messi, Suárez.

Han pasado 21 días desde la última vez que el Real Madrid y FC Barcelona se vieron las caras por Copa del Rey. En esa oportunidad, en el Camp Nou, los dirigidos por Santiago Solari se fueron del estadio con un importante empate ante el conjunto 'culé' gracias al gol de Lucas Vazquez.

“Estamos listos para todo. (Lionel Messi) Es un jugador increíble que hace cosas que ningún jugador hace. No tenemos miedo a Messi porque pese a que es un gran jugador, nosotros tenemos a los mejores mundo”, manifestó Vinicius Junior sobre la 'Pulga', quien en la ida no arrancó como titular, pero este miércoles sí irá desde el arranque.

Por su parte, el capitán del FC Barcelona también dio sus impresiones sobre este 'Clásico español': “Es un partido que va a ser durísimo, porque es contra el Real Madrid, en cancha de ellos, ero tenemos que ir a ganar, y estamos confiados en que podemos hacerlo. Luego pensaremos ya otra vez en LaLiga. Vamos a intentar conseguir todo”, precisó Lionel Messi.

