Melgar recibirá más de 4 millones de dólares por clasificar a fase de grupos de la Libertadores

La alegría de la cancha se trasladó a las arcas del club. Melgar consiguió su histórica clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 al eliminar al Caracas FC. Esta gran hazaña significará un gran ingreso económico al cuadro ‘Dominó’, y es que aseguró 4 millones 50 mil dólares.

Si bien el equipo de Jorge Pautasso cayó 2-1 este último martes frente al Caracas FC, la victoria de 2-0 en la ida le valió para que en el global saque ventaja.

Melgar ya ha ido llenando sus arcas en estas fases previas a la Copa Libertadores 2019. El solo hecho de haber participado en la segunda fase le valió para embolsarse 500 mil dólares. Y por su presencia en la tercera etapa sumó 550 mil dólares más.

Ahí no quedará todo. Las arcas del club arequipeño seguirán aumentando, Melgar por cada uno de los partidos en fase de grupos recibirá 1 millón de dólares. El ‘Dominó’ hace su debut en esta etapa el próximo martes 5 de marzo y será local frente al San Lorenzo de Argentina. Luego, el 12 del mismo mes, visitará al Palmeiras.

¿Con este poder económico que podrá hacer la directiva del Melgar? ¿Refuerzos? En los últimos días a transcurrido de que el defensa de la selección peruana Christian Ramos está en los planes del cuadro characato. La ‘Sombra’ actualmente es jugador libre luego de que su ex equipo el Al Nassr no lo tenga en sus planes. El zaguero quiere tener continuidad para no perder la titularidad en la ‘bicolor’ y una buena opción sería anclar en el plantel ‘rojinegro’.