Real Madrid vs Barcelona: culés hacen historia y golean 3-0 por Copa del Rey [RESUMEN]

¡Hicieron historia! El Barcelona venció por 3-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y se convirtió en el primer equipo de la historia que disputa seis finales de Copa del Rey consecutivas.

El primer tanto del Barcelona llegó gracias a Luis Suárez. El segundo tanto fue un autogol de Varane y el último fue nuevamente del uruguayo de penal.

El Real Madrid perdonó durante el primer tiempo tras perder hasta cuatro ocasiones de gol. El brasileño Vinicius mostró un buen juego; sin embargo, no estuvo claro a la hora de definir.

En el segundo tiempo, el Real Madrid se desplomó al recibir el primer gol a los 50 minutos por parte de Suárez.

Dembelé fue clave para desequilibrar por las bandas y asistir en varias ocasiones a Luis Suárez, quien no perdió las oportunidades y siempre se mostró peligroso en el área del Real Madrid.

Pero el gol que más sorprendió a todos fue el que anotó Luis Suárez de penal. El uruguayo se armó de valor y pinchó la pelota. De esta forma silenció todo el Santiago Bernabéu.

Segundo Tiempo del Real Madrid vs Barcelona

90' + 2' El árbitro finaliza el partido. Barcelona vence al Real Madrid y clasifica a la final de la Copa del Rey.

90' + 1' Real Madrid quiere anotar el descuento, pero Barcelona hace un buen cierre.

90' El árbitro añade dos minutos al segundo tiempo.

85' Barcelona hace su último cambio. Sale de la cancha Busquets y entra Arthur.

82' Bale pierde una clara. Le pegó mal con el exterior.

81' Real Madrid quema su último cambia. Sale Vinicius y le da la oportunidad a Asensio.

80' El árbitro le muestra la amarilla a Semedo luego de una entrada peligrosa contra Vinicius.

78' Otro cambio en el Barcelona. Entra Arturo Vidal por Luis Suárez. Los hinchas del Barcelona aplauden al uruguayo.

75' Primer cambio del Barcelona. Sale Dembelé y entra Coutinho.

74' Cambio en el Real Madrid. Sale Casemiro y entra Fede Valverde.

72' ¡GOOOOLAAAZOOOO! De penal, Suárez pincha la pelota y anota a favor del Barcelona.

71' Suárez entra por la banda izquiera y Casemiro le hace una falta dentro del área. Penal a favor del Barcelona.

68' ¡Otra vez Suárez! El uruguayo silencia el Bernabéu. Barcelona 2-0 Real Madrid.

64' El árbitro le muestra la amarilla a Busquets por una falta contra Modric.

61' El Madrid busca como sea el empate porque con este resultado quedan eliminados de la Copa del Rey.

59' ¡Siguen si anotar! Lucas Vázquez pierden una clara ocasión. Pudo ser el primero del Real Madrid.

57' Amarilla para Lucas Vázquez por una fuerte falta.

54' ¡Otra vez! Casemiro pierde un cabezazo que se va fuera del campo.

52' El Real Madrid pierde una clara. Kross intentó un disparo desde la frontal, pero no llega a anotar.

50' GOOOOOOOOOOOOOL del Barcelona. Dembelé manda un centro y Suárez anota el primero del clásico español.

48' Falta contra Messi. Barcelona tiene un tiro libre a su favor, pero Piqué no logra concretar.

47' Le cobran posición adelantada a Benzema. El Barcelona se salva en los primeros segundos del segundo tiempo.

45' Inicia el segundo tiempo del Real Madrid vs Barcelona. De seguir este resultado, la escuadra 'azulgrana' quedaría eliminada de la Copa del Rey.

Los suplentes salen a la cancha para calentar. Probablemente exista algún cambio debido a lesiones.

Primer Tiempo del Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid fue superior en los últimos minutos, pero el Barcelona aprovechó las oportunidades y jugó de contra. Hasta ahora el partido va 0-0 y de seguir así, los dirigidos por Ernesto Valverde quedaría fuera de la Copa del Rey.

45' + 1' Finaliza el primer tiempo.

45' El árbitro da un minuto extra

43' El Barcelona prueba una jugada de laboratorio, pero Keylor se adelanta y corta.

42' Barcelona intenta la contra, pero Kroos corta el balón a Messi. Falta a favor de los 'azulgrana'.

41' Tiro de esquina a favor de Real Madrid. Los centrales del Barcelona despejan el balón.

36' ¡Eso estuvo cerca! Real Madrid falla en dos ocasiones. Primero, el disparo de Vinicius no entra al arco y luego Ter Stegen desvía el disparo de Benzema. Barcelona se salva.

34' Rakitic da un pase a la espalda de Sergi Roberto, pero Navas se anticipa. El meta del Real Madrid está atento.

30' Rakitic dispara fuera del área tras el corner y Reguilón desvía el balón.

29' Barcelona recupera el balón y gana un tiro de esquina.

26' Reguilón tiene una excelente salida en velocidad, pero Semedo lo corta con una falta. El árbitro no saca la amarilla.

25' ¡Es todo un clásico! El partido está de ida y vuelta. Ambos equipos están dejando todo en la cancha.

22' ¡Real Madrid pierde la más clara del primer tiempo. Benzema pasó el balón a Vinicius, Jordi Alba desvió el remate y luego Lenglet evitó el disparo de Lucas.

19' Barcelona va de contra, pero Varane corta a Dembelé.

18' ¡Estuvo cerca! Vinicius da el primer aviso. Recibió la pelota en el área, se acomodó, pero el disparo salió por encima del arco.

15' El árbitro Sánchez Martínez consulta con el VAR y no hay penal.

14' Real Madrid reclama un penal sobre Vinicius. El árbitro no cobra la falta y el clásico español sigue con normalidad.

12' Ramos se coge la pierna. Al parecer se sintió en un jugada.

11' ¿Fue corner o no? Para el árbitro sí. Real Madrid saca el balón desde la esquina.

09' Falta a favor del Real Madrid. Los 'madrileños' sacan desde la mitad del campo.

07' Dembelé manda un centro al área, pero Messi no logra conectar el balón. Tiro de esquina para el Barcelona.

05' Semedo cruza en el área y corta la combinación entre Lucas y Benzema.

02' Real Madrid y Barcelona mantienen sus posiciones en los primeros minutos.

01' Inició el partido, ambos equipos buscan clasificar a la final de la Copa del Rey

Los árbitros y los jugadores del Real Madrid y Barcelona salen al campo de juego para dar inicio al clásico español por la Copa del Rey.

El Barcelona y el Real Madrid salen al campo de juego para dar inicio al clásico español.

- Ya han sido anunciadas las alineaciones para el encuentro entre el Real Madrid vs Barcelona. Las posiciones ya se conocen y Lionel Messi, como siempre, encabeza las filas de el equipo.

- A casi una hora de iniciarse el encuentro, todo parece estar listo en el Santiago Bernabéu. Por el Barcelona, las camisetas de las estrellas Lionel Messi, Marc-André ter Stegen ya están listas en el vestidor, esperando a que cada uno de los cracks del futbol la vistan para este esperado encuentro en la Copa del Rey

La cuenta oficial del Real Madrid anuncia también que las camisetas ya están listas para este histórico encuentro de vuelta entre el Real Madrid vs Barcelona , hoy 27 de febrero.

Tal como se observa en las siguientes imágenes, el bus que transporta a los merengues ya llegó al Santiago Bernabeú. Ahí, muchos fanáticos del Real Madrid los han recibido con calurosos aplauso.

En aquel partido, los madridistas superaron claramente a los ‘azulgranas’, pero los visitantes no lograron adelantarse en el marcador. Tras ello, el Real Madrid recibe una vez más al Barcelona, que viene al Santiago Bernabéu con sed de victoria.

Como se venía venir, el entrenador de los merengues depositará su fe en el arco en Keylor Navas. Quien vuelve con todo es el capitán Sergio Ramos, pues estuve ausente en el último cotejo ante el Levante. Gareth Bale también podría formar parte del 11 titular.

Por su parte, el Barcelona llega a la semifinal de la Copa del Rey bastante animado luego de vencer por 4-2 al Sevilla, partido en el que Lionel Messi demostró, una vez más, de qué está hecho.

Ernesto Valverde pondrá toda la carne en el asador al juntar en su 11 ideal a Lionel Messi y a Luis Suárez para llegar a la final de la Copa del Rey. El entrenador del Barcelona ha convocado a 19 jugadores, entonces antes del encuentro deberá soltar a uno. Los ausentes en el equipo visitante son Vermaelen y Rafinha, quienes se han quedado en la ciudad por una lesión. Por su parte, Samper y Toribio no fueron convocados por Valverde.

Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Hace apenas unos minutos, el Barcelona anunció su alineación para este encuentro. Messi lidera la publicación que ya es viral entre los fanáticos del club.

Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Semedo; Rakitic, Busquets y Vidal; Dembélé, Suárez y Messi.

El duelo entre el Barcelona vs Real Madrid está pactado para 21:00 horas (España), y el escenario para este enfrentamiento será el estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos ya vienen preparándose para lo que será el clásico español.

El Barcelona vs Real Madrid será hoy miércoles 27 de febrero y se enfrentarán por la Copa del Rey. La cita será en el estadio Santiago Bernabéu, de España.

El choque entre el Real Madrid vs Barcelona será en el estadio Santiago Bernabéu, estadio que albergará a 81.044 espectadores.

El Barcelona vs Real Madrid jugará HOY por la Copa del Rey y el canal elegido para la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO es DirecTV, aquí podrás disfrutar del clásico español.

En Estados Unidos, el clásico por la Copa del Rey entre Barcelona vs Real Madrid podrá verse EN VIVO a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: beIN SPORTS y beIN SPORTS.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona vs Real Madrid podrá verse EN VIVO a través de los siguientes horarios y canales de televisión: beIN SPORTS, DIRECTV Sports, SKY Sports, ESPN Brasil y Tigo Sports.

Si lo que buscas es no perderte el esperado cotejo que tendrán el Real Madrid vs Barcelona, LaRepública.pe realizará una transmisión EN VIVO con todos los pormenores del clásico español. Además, podrás ver las mejores jugadas y los goles al instante.

Si no quieres perderte el partidazo que tendrán el Real Madrid vs Barcelona, puedes verlo en la plataforma de LaLiga Santander. Además, LaRepública.pe realizará una transmisión EN VIVO con el minuto a minuto del clásico español.

Para poder ver el partido entre el Barcelona vs Real Madrid vía LIVE STREAM, deberás entrar a la página web de los merengues o hacer click AQUÍ.

En caso que desees ver este gran partido entre el Barcelona vs Real Madrid desde tu smartphone, toma en cuenta esta lista de aplicativos que puedes encontrar en Google Play para ver el clásico de la Copa del Rey EN DIRECTO:

- Movistar + o Movistar Plus

- UStream

- LiveStream

El Real Madrid ha tenido varias victorias en sus últimos 10 partidos. A continuación la lista de sus últimos encuentros.

24/02/19: Real Madrid 2-1 Levante – Liga Santander

17/02/19: Real Madrid 1-2 Girona – Liga Santander

13/02/19: Real Madrid 2-1 Ajax – Champions League

09/02/19: Real Madrid 3-1 Atlético – Liga Santander

06/02/19: Real Madrid 1-1 Barcelona – Copa del Rey

03/02/19: Real Madrid 3-0 Alavés – Liga Santander

31/01/19: Real Madrid 3-1 Girona – Copa del Rey

27/01/19: Real Madrid 4-2 Espanyol – Liga Santander

24/01/19: Real Madrid 4-2 Girona – Copa del Rey

19/01/19: Real Madrid 2-0 Sevilla – Liga Satander

El Barcelona también ha tenido muchas victorias en sus últimos 10 cotejos.

23/02/19: Barcelona 2-1 Sevilla – Liga Santander

19/02/19: Barcelona 0-0 Lyon – Champions League

16/02/19: Barcelona 1-0 Lyon – Liga Santander

10/02/19: Barcelona 1-0 Atl. Bilbao – Liga Santander

06/02/19: Barcelona 1-1 Real Madrid – Copa del Rey

02/02/19: Barcelona 2-2 Valencia – Liga Santander

30/01/19: Barcelona 6-1 Sevilla – Copa del Rey

27/01/19: Barcelona 2-0 Girona – Liga Santander

23/01/19: Barcelona 0-2 Sevilla – Copa del Rey

20/01/19: Barcelona 3-1 Leganés – Liga Santander

El Real Madrid ha igualado al Barcelona en el total del palmarés de ambos colosos del fútbol español. Los blancos siguen teniendo una clara ventaja con los culés en los dos grandes títulos nacionales y continentales: La Liga y la Champions, pero los azulgranas mantienen su distancia en la Copa. Los blancos han empatado a 90 entorchados tras conseguir ante el Mundial de Clubes 2018.

El ganador del partido del Real Madrid vs Barcelona chocará en la gran final de la Copa del Rey contra el equipo que salga vencedor el próximo jueves 28 de febrero en el partido entre el Valencia vs Betis.

El Real Madrid ha llegado a esta fase de la Copa del Rey 2019 luego de vencer en duelos de ida y vuelta al Girona. En el primer partido por octavos de final el cuadro 'madridista' superó a su rival por 4-2; mientras que en el regreso los hizo con el 3-1.

Por su lado, el Barcelona no la tuvo fácil contra el Sevilla. Los 'azulgranas' vieron la derrota en su visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán con un 2-0. La vuelta tenían que ganarla por amplia diferencia, y así fue. Los culés aplastaron a los sevillanos con un contundente 6-1 logrando su boleto a la 'semis' de la Copa del Rey 2019.

Hoy Lionel Messi juega su clásico número 40 con el Barcelona.

Hoy, en un enfrentamiento a muerte el Real Madrid vs Barcelona chocarán por la Copa del Rey, ambos equipos han hecho historia por su gran desenvolvimiento en las canchas, si quieres saber más del gran clásico de España, mira este video.

