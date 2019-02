Universitario: Claudio Vivas se opondría a partida de Alexander Succar [VIDEO]

A pesar que en últimas horas se ha relacionado con más intensidad a Alexander Succar y Universitario de Deportes, el entrenador de Sporting Cristal, Claudio Vivas, descartó dejar fuera de la temporada rimense al delantero de 23 años.

Y es que, el DT argentino reconoció del interés del club ‘merengue’ pero afirmó que el delantero nacional se mantendrá en las consideraciones de Cristal para los partidos que se avecinan.

"Alexander Succar está en el plantel y es tomado en cuenta. Es cierto que hubo un interés por él y es un jugador buscado, pero calculo que en los próximos días se resolverá el tema. Él está dentro de la plantilla y lo considero", declaró Vivas a Fox Sports.

En cuanto a la ausencia de Succar en el compromiso del domingo frente a Alianza Lima, explicó que un problema físico durante la semana pasada lo sacó de los planes, sin embargo, marcó distancia con la desvinculación con el exseleccionado.

"El jueves Alexander Succar tuvo una inflamación en la zona que tuvo la lesión el año pasado y no estaba bien como para poder integrar la banca de suplentes, por lo que decidimos desplazarlo. Lo mismo pasó con Revoredo: cuando un futbolista no está al 100%, no es necesario arriesgarlo. Más aún cuando tienes chicos agazapados que pueden ingresar", enfatizó Claudio Vivas.

Por el lado de Universitario, la dirigencia insistiría con el tema de Succar para unirlo al elenco de Ate lo más pronto posible.