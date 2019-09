Morelia clasificó a cuartos tras vencer por penales a Puebla por Copa MX [RESUMEN]

Morelia venció a Puebla por penales en el estadio Morelos por octavos de final de la Copa MX 2019. El peruano Ray Sandoval fue uno de los mejores jugadores en cancha.

Con este resultado, el Morelia avanza a cuartos de final y está cada vez más cerca de la copa. Si deseas revivir el partido entre ambos equipos de México, mira aquí todos los goles y el minuto a minuto del partido por la Copa MX 2019.

⚔️ | #MORPUE | ⚔️



¡ESTAMOS EN CUARTOS DE FINAL DE LA @CopaMx! 👏👏👏



El esfuerzo rindió frutos 👊, ¡Gracias a toda la afición que nos apoyó esta noche! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/EurygTR7ie — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 27 de febrero de 2019

Morelia vs Puebla EN VIVO ONLINE: Minuto a minuto

Morelia vs Puebla EN VIVO ONLINE: Alineaciones confirmadas

Morelia:

Puebla:

Monarcas Morelia llega con un adverso escenario a octavos de la Copa MX luego de la destitución del entrenador Roberto Hernández por pésimos resultados. El cuadro de los peruanos Edison Flores, Ray Sandoval e Irven Ávila ha tenido un mal arranque de temporada para el olvido en la Liga MX donde marchan en decimosexto lugar con 4 puntos.

Sin embargo, en la Copa MX ganaron sus cuatro partidos de ida y vuelta frente a Potros UAEM y Correcaminos UAT del Ascenso MX y clasificó en el primer lugar con puntaje perfecto del Grupo 6.

En tanto, Puebla clasificó a la siguiente fase de la Copa MX luego que quedar en el segundo lugar del Grupo 2 con 4 puntos al sumar un triunfo, un empate y dos derrotas. En la Liga MX, El cuadro de Sánchez Solá logró igualar sin goles contra uno de los candidatos Monterrey y se ubican a dos puntos de las liguillas.

Morelia vs Puebla: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa MX?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Morelia vs Puebla está programado para iniciar a las 07:30 p.m. (hora peruana) y 08:30 p.m. (hora argentina) Un partido vibrante por la Copa MX.

Morelia vs Puebla: ¿qué canal pasará el partido por la Copa MX?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de Televisa Deportes que transmitirá el duelo Morelia vs Puebla para toda Latinoamérica.

Morelia vs Puebla: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Morelia: Luis Malagón, Gabriel Achilier, Andrés Catalán, Mario Trejo, Rodrigo Millar, Rodolfo Vilchis, Jorge Valadéz, Eduardo Del Ángel, Irven Ávila, Carlos Fierro, Ray Sandoval.

Puebla: Nicolás Vikonis, Brayan Angulo, Daniel Arreola, Luis Haquin, Aldhair Molina, Alejandro Chumacero, Francisco Acuña, José Guerrero, Pablo González, Antonio Soto, Lucas Cavallini.

¿Dónde ver EN VIVO el Morelia vs Puebla por la Copa MX?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Copa MX, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Morelia vs Puebla EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

España - 02:00 a.m. (jueves)

Italia - 02:00 a.m. (jueves)

Francia - 02:00 a.m. (jueves)

Alemania - 02:00 a.m. (jueves)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Morelia vs Puebla?

Si quieres seguir en Internet el Morelia vs Puebla, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.