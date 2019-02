¿Podrán detener a Messi?

Esta es una semana atípica en el deporte, uno de esos accidentes hermosos que obligan a querer quedarte frente al televisor (o incluso viajar y comprar una entrada) para ver uno de los espectáculos más esperados del mundo: Real Madrid - Barcelona. Uno de los clásicos más importantes del fútbol que se dará dos veces en cuatro días para definir a un finalista en la Copa del Rey y decidir la Liga Española.

Llega en un momento cumbre, justo cuando Lionel Messi ha vuelto a ser determinante para el Barza, que le ganó el sábado al Sevilla con un triplete lleno de obras de arte y una asistencia, llegando a los 33 goles esta temporada. La ‘Pulga’ acepta que no venían jugando bien, pero ahora parece que de nuevo han vuelto a conectar.

“Son épocas. No siempre podemos jugar a un gran nivel. Pasamos por una racha en la que, siendo sincero, no hicimos nuestro mejor fútbol y eso hacía más difícil definir. Cuando el juego fluye, las cosas salen solas. Contra el Sevilla volvimos a ser nosotros”, comenta Messi.

El argentino tiene como obsesión la Champions League, pero no pierde de vista tampoco la Copa del Rey que vienen dominando hace varios años y conquistar la Liga. En el camino del triplete deseado se cruza el Real Madrid, en la ida que terminó 1-1, jugó solo 28 minutos porque venía saliendo de una lesión, pero ahora el escenario es diferente. “No tiramos ninguna competición. Vamos a intentar ganarlo todo. Y lo primero que pensamos es que estamos a un paso de meternos en la final de Copa”, indicó. Messi ha marcado 15 goles en los 19 choques que ha jugado en el Bernabéu, pero nunca lo ha hecho en la Copa del Rey, uno de sus pocos retos pendientes.

Dudas merengues

Por su parte, el Real Madrid llega sin convencer desde su rendimiento. Le ganó 2-1 al Levante en la última fecha de la Liga con un penal que no fue y que lo ratificó el VAR. Sin embargo, Gareth Bale y Karim Benzema todavía no llegan a llenar los zapatos que dejó Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus, y Vinicius Jr. aparece como el más peligroso en un ataque que empieza a depender de su velocidad y desequilibrio. En el mediocampo, Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro no llegan todavía al tope de su nivel, por lo que la balanza parece inclinarse un poco a favor del Barza previo a este partido clave, pero en un clásico poco importa cómo llega cada equipo, el favoritismo suele minimizarse en una historia que se va a definir en 90 minutos. ❖