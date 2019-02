WWE: Becky Lynch apareció en Raw y atacó a Ronda Rousey [VIDEO]

La última edición de WWE Monday Night Raw dejó muchos momentos importantes de camino a Wrestlemania, como los regresos de Roman Reigns y Batista, además de una nueva infracción de Becky Lynch a la suspensión impuesta por Vince McMahon semanas atrás.

Durante un combate en parejas entre la campeona Ronda Rousey y Natalya contra The Riott Squadd, 'The Man' apareció y atacó a la ex UFC con muletas.

La primera victima del ataque fue Natalya, que estaba cerca de la acción, luego la irlandesa prosiguió con Ronda, a quien le propinó algunos golpes con la muleta antes de ser separada por la seguridad y retirada con esposas, en un segmento que recuerda a muchos lo ocurrido con Stone Cold durante la 'Attitude Era'.

Luego del ataque, una desconcertada Ronda Rousey pidió un micrófono y llamó a Vince McMahon, por lo que respondió su hija Stephanie. La campeona exigió un enfrentamiento mano a mano con Becky Lynch, sin embargo la 'lesión' de la irlandesa volvió imposible pactar ese combate.

Molesta por el ataque y la negativa, Rousey dejó cinturón rojo en el medio del ring y se retiró del cuadrilátero. Aparentemente, la artemarcialista abandonó el campeonato.

Semanas atrás, la negativa de Becky Lynch de ir a un médico por una lesión y su actitud arrogante frente a la Triple H y Stephanie obligaron al Presidente Vince McMahon a quitarla la oportunidad para Wrestlemania 35 y dársela a Charlotte Flair.

