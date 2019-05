Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid y ya está en la final de la Copa del Rey [RESUMEN]

Barcelona demostró sus jerarquía derrotando en casa a su eterno rival, el Real Madrid, eliminándolo de la Copa del Rey y clasificando a la final del torneo. El marcador final fue un abultado 3-0 a favor de los 'azulgrana'.

Tras un partido de ida en el Camp Nou que terminó con un empate 1-1, la necesidad de anotar por lo menos un gol para el Barcelona era imperiosa, no obstante el trámite del partido en la primera etapa tuvo momentos de dominio con partido con el cuadro 'merengue' asestando los ataques más peligrosos.

Un movedizo Vinicius llevó peligro constante al área 'culé', sin embargo sus decisiones finales eran defectuosas, algo que el futbolista brasileño deberá corregir, teniendo mucho tiempo para aquello pues cuenta solo con 18 años. La primera mitad terminaría con un empate sin goles.

En el segundo tiempo, el trámite inició de forma similar hasta el minuto 50 cuando Luis Suárez, que no habían tenido una gran velada, recibió el balón por parte de Dembelé y sobre la marca de Ramos pudo colocar el balón lejos del alcance de Navas. Tras esta anotación, el Barcelona se animaría a controlar el juego.

En el minuto 69, Varane tuvo la mala fortuna de cometer un autogol. Desbordó Dembelé por la derecha y metió un preciso pase rasante hacia la zona de castigo en la que llegaba Suárez a toda velocidad. Varane en su intento de evitar la conquista, introdujo el esférico en su propia puerta.

Finalmente, como cereza del pastel, el mismo Luis Suárez anotó el lapidante 3-0 con una definición de los 12 pasos a lo 'Panenka', la falta fue de Casemiro sobre el uruguayo.

Ahora el Barcelona deberá esperar al segundo finalista que saldrá del cruce entre Valencia y Betis. El equipo 'azulgrana' va en busca de su quinta Copa del Rey consecutiva.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO ONLINE por Copa del Rey 2018-19

Final del partido.

85' Cambio en Barcelona. Inresa Arthur Melo por Sergio Busquets.

80' Cambio en el Real Madrid. Ingresa Marco Asensio por Vinicius.

80' Tarjeta amarilla para Semedo por falta contra Vinicius.

77' Cambio en Barcelona. Ingresa Vidal por Suárez.

74' Cambio en Barcelona. Ingresa Coutinho por Dembelé.

74' Cambio en Real Madrid. Ingresa Valverde por Casemiro.

72' GOOOOOOLLLL DE BARCELONA. Luis Suárez con una magistral definición a lo 'Panenka'. Real Madrid 0-3 Barcelona.

71' Penal para Barcelona. Falta de Casemiro sobre Suárez.

68' GOOOOOOLLLLL DE BARCELONA. Desbordó Dembelé por la derecha y metió un preciso pase rasante hacia la zona de castigo en la que llegaba Suárez a toda velocidad. Varane en su intento de evitar la conquista, introduce el esférico en su propia puerta. Real Madrid 0-2 Barcelona.

67' Cambio en el Real Madrid. Ingresa Bale por Lucas Vázquez.

66' Vinicius se perdió el empate. Se sacó a Piqué y su disparo es desviado por Semedo al corner.

64' Amonestado Sergio Busquets por falta sobre Modric.

61' ¡Atajadón de Ter Stegen! Vinicius se sacó a Semedo con habilidad y metió un centro que fue cabeceado por Reguilón, felizmente para los intereses 'azulgrana' Ter Stegen tuvo una reacción felina para atajar un gol seguro del Madrid.

59' ¡Se salva Barcelona! El centro de Reguilón no es conectado por Lucas Vázquez quien cae al suelo reclamando un penal.

58' Rakitic se quiso disfrazar de Messi e intentó la individual para meterse al área pero no consiguió su cometido.

55' Vinicius se infiltra en el área 'culé' pero no logra sacar un centro y le quitan el balón.

50' GOOOOLLLLLLL DE BARCELONA. Suárez recibe un tremendo pase de Dembelé y define sobre la marca de Ramos. Real Madrid 0-1 Barcelona.

48' Centro de Kroos y cabezazo de Benzema que se va apenas elevado. Finalmente el árbitro había cobrado falta del francés.

47' Falta de Lenglet sobre Lucas Vázquez.

Inicio del segundo tiempo.

Final del primer tiempo.

44' Falta de Rakitic sobre Lucas Vázquez.

43' La metió Messi al área en dirección de Suárez pero anticipa abajo Navas.

42' Se iba de contragolpe el Barcelona que fue cortado por Reguilón con fuerte falta sobre Suárez.

40' Vinicius intenta el amague pero Semedo la manda al corner.

39' Posición adelantada de Suárez.

37' Una vez más Vinicius. Estaba solo el brasileño pero recibió incómodo y su disparo se fue elevado por poco. Ya merece el primero el Madrid.

36' Impresionante Ter Stegen. Primero Vinicius se toma mucho tiempo en definir y luego habilita a Benzema que en el mano a mano falla ante un gigante Ter Stegen.

33' Una vez más Vinicius llevando peligro, le amagó a Semedo y la metió al área donde encontró a Piqué para controlar.

30' Centro de Casemiro al área encuentra a un atento Piqué que anticipa a Benzema.

29' El cetro rasante de Dembelé se pasea por toda el área 'madridista' sin encontrar receptor.

26' Falta de Semedo sobre Reguilón.

22' Increíble de lo que se salvó Barcelona. Benzema la metió al área y ni Vinicius ni Lucas Vázquez lograron anotar.

19' Falta de Suárez sobre Kroos.

19' Ahora llegó el 'Barza', pero el centro de Dembelé fue mandado al corner.

18' La más clara del partido. Real Madrid armó una buena aproximación que terminó en Vinicius pegándole en inmejorable posición. El disparo se fue elevado.

16' La presión del Madrid hace que el Barcelona incurra en errores en el medio campo, el que más sufre es Busquets.

13' Vinicius cae en el área 'culé' pero el árbitro no cobra penal.12' Se toma el muslo Ramos. Preocupación en banca 'merengue'.

11' Se desprendió Reguilón por banda izquierda pero su centro impacta en Semedo y se va al corner.

9' Falta de Rakitic sobre Casemiro. El referí no amonesta al croata.

7' Primera llegada de riesgo del Barcelona. El pase de Suárez al medio fue despejado por Reguilón al corner.

5' No llega Lucas Vázquez a un pase filtrado en el área que es despejado por Semedo.

4' Dembelé intenta la individual sin ver que Jordi Alba trepaba con la izquierda y la pierde ante Lucas Vázquez.

1' Real Madrid presionando en la primera posesión del Barcelona.

Inicia el encuentro.

Salen ambos equipos al campo del Santiago Bernabéu.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid:

FC Barcelona:

La Copa del Rey 2018-19 vivirá hoy un final adelantada con el partido del Real Madrid vs Barcelona que tendrá en el Santiago Bernabéu un privilegiado testigo. Madridistas y azulgranas se juegan la vida en el duelo de vuelta por las semifinales de esta competición española, en la ida ambas escuadras no pasaron del 1-1.

La primera semifinal que se jugó entre el Barcelona vs Real Madrid hace algunas semanas en el Camp Nou no dejó a ningún vencedor parcial, y la llave continua abierta para ambos equipos. Los ‘merenegues’ adelantaron por medio de Lucas Vázquez, y el cuadro culé emparejó el score gracias a Malcom.

Los dirigidos por Santiago Solari llegan de vencer 2-1 al Levante por la Liga Santander. Por su parte, el Barcelona tuvo una magistral presentación ante el Sevilla, al que terminó goleando 4-1 con un ‘hat trick’ de Lionel Messi.

El vencedor de esta llave pasará a medir al ganador del Real Betis - Valencia, que en la ida también igualaron a dos.

Real Madrid vs Barcelona: ¿a qué hora juegan por la semifinal de la Copa del Rey?

El Real Madrid vs Barcelona, será un vibrante encuentro por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2019. Este cotejo está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora de España); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Real Madrid vs Barcelona: canal de transmisión del partido por Copa del Rey 2019

Para poder presenciar el Real Madrid vs Barcelona y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Copa del Rey, podrás recurrir a las señal de DirecTV (latinoamérica).

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs Barcelona por la Copa del Rey?

Si quieres disfrutar de este atractivo partido por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Real Madrid vs Barcelona: Horarios en Perú y en el mundo

Real Madrid vs Barcelona: Canales en Perú y en el mundo

Real Madrid vs Barcelona: Santiago Bernabéu, estadio donde se jugará el clásico español

El estadio donde se disputará el partido está ubicado en la ciudad española de Madrid, le pertenece al Real Madrid y tiene una capacidad para más de 80.000 personas, siendo el más grande del país europeo. Durante sus inicios, en 1947, podía albergar hasta 125 000 espectadores. Sin embargo, la FIFA y la UEFA renovaron sus normativas, tras acatar dichas órdenes y remodelar el área, finalmente quedó apto para 81. 044 asistentes.

Real Madrid vs Barcelona: Los 5 últimos partidos jugados por la Copa del Rey

Previamente al partido por semifinales en la Copa del Rey, ambos equipos se han enfrentado en varias oportunidades por esta copa. A continuación, podrás conocer qué resultados obtuvieron anteriormente cada uno.

- Ganó Barcelona: Ninguna vez

- Ganó Real Madrid: 3 veces

- Empate: 3 veces

Real Madrid vs Barcelona: App que transmitirá el partido

Real Madrid vs Barcelona: Alineaciones confirmadas del clásico español

Los convocados para este partido de la Copa del Rey son los siguientes:



- Por parte del Real Madrid: Keylor Navas, Courtois, Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Karim Benzema, Toni Kroos, Vinicius Jr, Dani Ceballos, Raphaël Varane, Sergio Reguilón, Nacho Fernández, Marco Asensio, Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Gareth Bale y Casemiro.



- Barcelona: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, S. Roberto, Aleñá, Vidal, Umtiti e Iñaki Peña.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

El pago que realizan las casas de apuestas (Apuesta total, Bet 365, Betsson, Inkabet, Te apuesto y Timberazo) por un triunfo del Real Madrid va desde 2.65 hasta 2.80 soles. Por otro lado, si gana el Barcelona, el monto que pagarán como mínimo es 2.30 y como máximo 2.45 soles. En caso que empaten, la cuota es de 3.33 soles.

Real Madrid vs Barcelona: ¿El ganador con quién jugará la final?

El ganador de este partido se enfrentará en la gran final de la Copa del Rey contra el club que triunfe este jueves 28 de febrero, el Valencia o Betis. La final está programada para el sábado 25 de mayo.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo le ha ido a Solari en los clásicos españoles?

Este es el segundo clásico de Santiago Solari como director técnico del Real Madrid. El primero fue el encuentro de ida en el que ambas escuadras igualaron 1-1 por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, como jugador, 'el indiecito' se enfrentó ante el Barcelona en 11 ocasiones, 8 de ellas con la camiseta 'merengue'.

El saldo es positivo. Solari estuvo presente en 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas ante los 'azulgranas' utilizando la camiseta blanca.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo le ha ido a Valverde en los clásicos españoles?

El técnico 'Blaugrana', Ernesto Valverde, lleva 99 partidos como director técnico del Barcelona, de los que no ha perdido en 90: 67 victorias y 23 empates. Sólo el Real Madrid en la Supercopa de España, el Espanyol, el Levante y el Sevilla en la Copa, la Roma en Champions y otra vez el Levante, el Leganés y el Betis en la Liga le han arrebatado algún triunfo.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Cómo llegaron los clubes a las semifinales de la Copa del Rey?

El Real Madrid ha llegado a esta fase de la Copa del Rey 2019 luego de vencer en duelos de ida y vuelta al Girona. En el primer partido por octavos de final el cuadro 'madridista' superó a su rival por 4-2; mientras que en el regreso los hizo con el 3-1.

Por su lado, el Barcelona no la tuvo fácil contra el Sevilla. Los 'azulgranas' vieron la derrota en su visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán con un 2-0. La vuelta tenían que ganarla por amplia diferencia, y así fue. Los culés aplastaron a los sevillanos con un contundente 6-1 logrando su boleto a la 'semis' de la Copa del Rey 2019.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Barcelona?