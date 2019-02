FBC Melgar: Ya vienen los goles de Bernardo Cuesta

En la cancha del estadio Olímpico de Caracas, habrá once jugadores para un lado y once para el otro. Melgar tiene una ventaja de 2 goles a favor, pero la llave no está cerrada. Los jugadores coinciden en que el exceso de confianza podría ser letal.

“El objetivo para nada está cumplido, faltan 90 minutos. Llegar a la fase de grupos se podrá con lucha y esfuerzo. A pesar de la ventaja, en la interna nadie está tranquilo”, son las palabras del capitán Bernardo Cuesta, quien aún no anotó goles en lo que va del año.

“Uno necesita los goles, pero trato de no desesperarme y que no me afecte. Los goles vendrán cuando tengan que venir, mi enfoque está en apoyar al equipo para llegar a la fase de grupos en la copa”, dijo sobre las escazas anotaciones en arcos rivales. Sabe que muchas veces su función está en el apoyo al medio campo con Sánchez y Vidales.

Cuesta también se refirió a los problemas sociales y políticos que se viven en Venezuela, donde jugarán mañana a las 7:30 p. m. ante Caracas. “Yo no deseo que ese tipo de cosas suceda en ninguna parte del mundo. De afuera no podemos hablar porque no vivimos esos temas”, señaló.