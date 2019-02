Periodista le dijo a Russo que se "durmió" por el bajo nivel del Cristal vs Alianza

Al término del partido, Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima, atendió a los medios deportivos que llegaron al Estadio Nacional para seguir el partido por la fecha 2 de la Liga 1. Un hombre de prensa lanzó una pregunta al técnico argentino sumado a una crítica por el bajo rendimiento y que le terminó provocando sueño.

Cuando la rueda de prensa post Sporting Cristal vs Alianza Lima estaba por culminar un periodista pidió realizar la última pregunta al estratega argentino. El comunicador no tuvo reparos en indicar que el transcurrir del partido le provocó sueño por la gran expectativa que se había tenido y al final no terminó de satisfacerlo.

“Hace mucho tiempo que no me quedaba dormido en un estadio. ¿Cual es la responsabilidad de usted ante el pobre espectáculo después de toda la expectativa que se había creado?”, apuntó el hombre de prensa.

El DT de 62 años no esquivó la pregunta y sostuvo que habían distintos partidos donde el planteamiento iba a ser distinto, y que esta vez se perdió pero siempre se tiene que mejorar.

“Bueno lamento que usted se haya quedado dormido, es un juego, es así, son seres humanos. Hay momentos que podemos hacer de una manera y en otro podemos hacer de la otra (esquema de juego); y hay algo humano que también incide en este juego, nada más. Mejorar, hay que mejorar siempre”, respondió el estratega de Alianza Lima con total calma.