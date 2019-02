Camiseta del Pirata FC es vendida en conocida tienda de Inglaterra [FOTO]

Pirata FC se hizo viral estos días por las redes sociales debido a que la camiseta que lució la campaña pasada en el fútbol peruano es vendida en una reconocida tienda deportiva ubicada en Londres, Inglaterra.

Un cibernauta comentó haber ubicado la casaquilla del conjunto lambayecano de la temporada pasada en el establecimiento inglés, 'Classic Football Shirts', donde el rostro del personaje 'Jack Sparrow' es lo que más llama la atención.

"Hoy fui a Classic Football Shirts tienda de Londres y todo lo que conseguí fue una camisa Pirata FC", publicó Robert Warren, usuario de Twitter que logró hallar dicha camiseta del equipo peruano que compite este año por primera vez en la máxima categoría del balompié nacional.

Pirata FC, por otra parte, viene de perder 3-1 frente a Universitario de Deportes por la segunda jornada de la Liga 1 2019 en el estadio 'Monumental' de Ate. La escuadra que dirige Pablo Zegarra mostró un buen juego ante el cuadro 'Crema', pero su ineficacia frente al arco 'Merengue' no le permitió sumar de a tres.

En la próxima fecha, Pirata FC visitará a Unión Comercio en Moyobamba. El equipo del departamento de Lambayeque se posiciona en la séptima casilla del campeonato peruano que tiene como único líder a Deportivo Binacional.

I went to the @classicshirts shop in London today & all I got was this Pirata FC shirt. pic.twitter.com/4gyfa3MeRr