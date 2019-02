Manchester City vs Chelsea EN VIVO: HOY Agüero contra Hazard por la final de la Carabao Cup

Manchester City vs Chelsea se ven las caras HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la final de la Carabao Cup 2019 en el mítico estadio de 'Wembley' vía ESPN, beIN Sports y Sky. El duelo entre 'Citizens' y 'Blues' iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

El vigente campeón ya aplastó al Arsenal el año pasado en esta misma competición y esta oportunidad llega a 'Wembley' con mejores sensaciones incluso, para toparse ante un rival al que goleó 6-0 hace dos semanas.

Los de 'Pep' Guardiola se plantan en el 'mítico' estadio inglés tras haber demostrado su resistencia en la Champions League, donde remontaron el marcador con un hombre menos frente al Schalke 04.

Chelsea, por su parte, llegan a este duelo con algunas dudas. El meta, Kepa Arrizabalaga, no está en la convocatoria debido a una lesión en los isquiotibiales. Su sitio sería tomado por su colega, Willy Caballero, quien ha jugado siete cotejos esta campaña, encajando siete goles.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Chelsea por la final de la Carabao Cup 2019?

El Manchester City vs Chelsea, encuentro por la final de la Carabao Cup 19 y que tendrá la presencia de Sergio Agüero y Eden Hazard, está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal transmite el Manchester City vs Chelsea por la final de la Carabao Cup 2019?

Para poder presenciar este compromiso del fútbol inglés, podrás recurrir a las señal pague por ver de ESPN 2, beIN Sports y Sky

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Manchester City vs Chelsea por la final de la Carabao Cup 2019?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar y DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del planeta. Asimismo, para ver fútbol EN DIRECTO EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Manchester City vs Chelsea EN VIVO ONLINE por la final de la Carabao Cup 2019

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 a.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Manchester City vs Chelsea EN VIVO ONLINE: Alineaciones probables

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard



Manchester City: Muric; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Bernardo, Aguero, Sterling

Ver Manchester City vs Chelsea 2019 EN VIVO ONLINE por ESPN 2

Narración: Miguel Simon

Comentarios: Quique Wolff

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Chelsea por la final de la Carabao Cup 2019?

Si quieres seguir por Internet el Manchester City vs Chelsea, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.