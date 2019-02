Manchester United vs Liverpool EN VIVO por la jornada 27 de la Premier League 2019

Manchester United recibe a Liverpool EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE DIRECTV Play, Sky HD) en el Old Trafford hoy domingo desde las 9:05 a.m. (hora peruana) en partido correspondiente a la jornada 27 de la Premier League. Podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro vía LaRepublica.pe.

Minuto a minuto del Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League Alineaciones confirmadas del Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester United:

Liverpool:

INFORMACIÓN PREVIA

Tras la victoria a Chelsea en la FA Cup, el elenco de Ole Gunnar Solskjær se enfrentará a Liverpool, con la intención adueñarse del ‘Derby del noroeste’, además de mantenerse dentro de los primeros en la tabla inglesa.

De acuerdo con los últimos cinco enfrentamientos entre Manchester United vs Liverpool, los ‘reds’ obtuvieron dos victorias, los ‘diablos rojos’ una, y los otros terminaron en empate. El más reciente fue diciembre del 2018.

Probables alineaciones del Manchester United vs Liverpool EN VIVO por la Premier League 2019:

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Viktor Lindelof, Chris Smalling, Luke Shaw, Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba, Marcus Rashford, Juan Mata y Anthony Martial.

DT: Ole Gunnar Solskjær

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Giorginio Wijnaldum, Jordan Henrderson, Fabinho, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

DT: Jürgen Klopp

Manchester United vs Liverpool: ¿a qué hora inicia el partido EN VIVO por la Premier League 2019?

El emocionante encuentro entre Manchester United vs Liverpool está programado para las 9:05 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 8:05 a.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 11:05 a.m.

Manchester United vs Liverpool: ¿qué canal pasará el partido EN VIVO por la Premier League 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Premier League deberás seguir la transmisión y la señal de DIRECTV Play, Sky HD.

Guía de canales del Manchester United vs Liverpool EN VIVO por la Premier League 2019:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: TalkSport Radio World, LFCTV GO, MUTV App

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Estados Unidos: NBCSN, SiriusXM FC, NBC Sports Live, NBCSports.com

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela:DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Hoarios del Manchester United vs Liverpool EN VIVO por la Premier League 2019:

México: 8:05 a. m.

Perú: 9:05 a. m.

Ecuador: 9: 05 a. m.

Colombia: 9:05 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 9:05 a. m.

Bolivia: 10:05 a.m.

Venezuela: 10:05 a. m.

Argentina: 11:05 a.m.

Chile: 12:05 a. m. (medianoche)

Uruguay: 12:05 a. m. (medianoche)

Paraguay: 12:05 a. m. (medianoche)

Brasil: 1:05 a. m. (madrugada del sábado)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Liverpool?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Liverpool, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.