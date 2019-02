Chivas vs Pachuca EN VIVO: por la fecha 8 del Torneo Clausura 2019 Liga MX

Chivas vs Pachuca EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports 2, TDN Univisión y Marca Claro: se enfrentan este sábado en el Estadio Hidalgo por la fecha 8 del Torneo Clausura 2019 Liga MX a las 10:00 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Chivas y Pachuca chocan en el partido más importantes de la fecha, dos equipos en zona de clasificación a la liguilla final. a los que una victoria serviría para continuar el camino hacia el título del Torneo Clausura 2019.

Los de Guadalajara se encuentran en el puesto 4 con 14 puntos, 5 por debajo del líder Tigres. La victoria permitiría mantenerse por solo una unidad debajo de los 'Felinos', a la espera del enfrentamiento de ambos cuadros recién en la última jornada.

Los dirigidos por el exgoleador paraguayo José Saturnino Cardozo llevan 3 partidos sin perder en el torneo y llegan de una contundente victoria sobre Atlas por 3-0 con un triplete de Alexis Vega. El delantero mexicano de 21 años se destapó con tres 'pepas' en el clásico tapatío y estará a la expectativa para ser considerado en este encuentro y mantener su racha positiva.

Por su parte el Pachuca se ubica en la casilla número 7 con 11 unidades, solo 1 punto por encima de la zona de liguilla por lo que un triunfo en casa es imperativo. El equipo dirigido por Martín Palermo no ha perdido ningún duelo desde la llegada del argentino al banquillo 'Tuzo'.

Acá te dejamos los convocados para el partido de esta noche. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/3OPYQmD9lJ — Club Pachuca (@Tuzos) 23 de febrero de 2019

Chivas vs. Pachuca: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga MX?

El Chivas vs. Pachuca, será uno de los cotejos que tendrá la Liga MX, y está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana)

Chivas vs. Pachuca: ¿qué canal pasará el partido por la Liga MX?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señalde Fox Sports 2, TDN Univisión y Marca Claro.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs. Pachuca por la Liga MX?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios del Chivas vs. Pachuca EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Chile - 0:00 a.m. (domingo)

Argentina - 0:00 a.m. (domingo)

Uruguay - 0:00 a.m. (domingo)

Paraguay - 0:00 a.m. (domingo)

Brasil - 1:00 a.m. (domingo)

Chivas vs. Pachuca: Alineaciones probables

Chivas Guadalajara: Raúl Gudiño; ​Jair Pereira, Hiram Mier, Miguel Ponce, Josecarlos Van Rankin; Jesús Molina, Dieter Villalpando, Isaác Brizuela, Carlos Cisneros; Alan Pulido y Alexis Vega.

Pachuca: Alfonso Blanco; Óscar Murillo, Jaine Barreiro, Emmanuel García, Raúl López; Jorge Hernández, Víctor Guzmán, Edwin Cardona; Ángel Sagal, Ismael Sosa y Franco Jara.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chivas vs. Pachuca?

Si quieres seguir en Internet el Chivas vs. Pachuca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.