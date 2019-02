Barcelona vs Sevilla EN VIVO: alineaciones, hora y canal para ver la Liga Santander 2019

Barcelona vs Sevilla EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | YouTube | LIVE STREAMING | EN DIRECTO ONLINE por DirecTV, beIN Sports y Cablevisión: se enfrentan HOY en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 25 de la Liga Santander 2019.

El FC Barcelona (1° con 54 puntos) visita el recinto sevillista con una ventaja de siete unidades sobre el segundo de la tabla, pero habiendo enlazado dos partidos oficiales sin marcar a domicilio por primera vez desde abril del 2017.

"El Sevilla FC en su campo es temible, es uno de los desplazamientos más complicados que nos quedan. El precedente que tenemos de esta temporada es una derrota", dijo el técnico 'culé' Ernesto Valverde, en alusión a la derrota (2-0) en cuartos de final de la Copa del Rey.

El equipo de Lionel Messi, luego de jugar hoy contra el Sevilla FC, se verá las caras dos seguidas ante el Real Madrid: el primero será el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona deberá quedarse en la capital de España, ya que el 2 de marzo nuevamente chocarán en el mismo escenario pero por Liga Santander.

Barcelona vs Sevilla HOY: hora peruana y española del partido por Liga Santander 2019

El Barcelona vs Sevilla, que será la quinta vez que ambos equipos se vean las caras en esta temporada y que tendrá la presencia de Lionel Messi, está pactado para las 10:15 p. m. (hora peruana) y 4:15 (hora española); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Barcelona vs Sevilla HOY: canal de transmisión del partido por Liga Santander 2019

Para poder presenciar este atractivo duelo del fútbol español, donde Luis Suárez podría no tener minutos debido a la seguidilla de Clásicos que se avecina, podrás recurrir a las señal pague por ver de DirecTV, Cablevisión o en los siguientes canales:

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- España: Movistar+, beIN LaLiga, beIN Sports, Connect España

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect, beIN Sports

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Barcelona vs Sevilla por Liga Santander 2019?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar y DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar a la web de LaRepublica.pe.

Barcelona vs Sevilla: pronóstico y/o apuestas del partido por la Liga Santander 2019

- Te Apuesto: 3.40 (Sevilla FC), 3.60 (empate), 1.81 (FC Barcelona)

- Inkabet: 3.80 (Sevilla FC), 4.10 (empate), 1.95 (FC Barcelona)

- Betsson: 3.65 (Sevilla FC), 4.00 (empate), 1.91 (FC Barcelona)

- Bwin: 3.60 (Sevilla FC), 4.00 (empate), 1.91 (FC Barcelona)

Alineaciones probables del Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Santander 2019

Sevilla FC: Tomas Vaclik, Jesús Navas, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Sergi Gómez, Quincy Promes, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Wissam Ben Yedder y André Silva.

FC Barcelona: Mar-André ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Lionel Messi, Carlos Aleñá y Philippe Coutinho.

Horarios para ver el Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Santander 2019

México - 9:15 a. m.

Perú - 10:15 a. m.

Ecuador - 10:15 a. m.

Colombia - 10:15 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:15 a. m.

Bolivia - 11:15 a. m.

Venezuela - 11:15 a. m.

Argentina - 12:15 p. m.

Chile - 12:15 p. m.

Uruguay - 12:15 p. m.

Brasil - 12:15 p. m.

Ver Barcelona vs Sevilla 2019 EN VIVO ONLINE por DirecTV Sports

Narración: Gustavo Kuffner

Comentarios: Fabián Godoy

Ver Barcelona vs Sevilla 2019 EN VIVO ONLINE por Cablevisión

Narración: Cristián Garófalo

Comentarios: Fernando Lavecchia

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Sevilla por la Liga Santander 2019?

