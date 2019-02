Nos quedamos sin Mundial

No es una pesadilla, lamentablemente es una realidad. Este año éramos el país admirado porque no solo realizó el Rally Dakar 2019, sino que también seremos anfitriones de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y también teníamos la sede del mundial de fútbol sub-17. Sin embargo, esto se derrumbó y la Copa del Mundo irá a otro país. Por problemas de organización, y por temor a que las obras no terminen a tiempo, la FIFA decidió arrebatarnos ese privilegio y posiblemente le otorguen la organización a Brasil.

El 16 de marzo del 2018, el máximo ente del fútbol anunciaba que Perú sería la sede para la realización del mundial juvenil del 5 al 27 de octubre de este año. Todos festejaban, aunque la iniciativa en ese momento partía de la FPF. Luego el Estado se sumó y aseguraba su ejecución después de un poco de incertidumbre, incluso, el Gobierno lo declaró de Interés Nacional, cumpliendo con el principal requisito que pedía la FIFA. Posterior a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de 188 millones 440,455 soles para el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para refaccionar los estadios de las ciudades de Piura, Lima (Estadio Nacional y Miguel Grau del Callao, San Marcos), Tacna, Moquegua y Arequipa.

En octubre del año pasado, el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Matute, la presidenta del Comité Organizador Local del Mundial Sub-17 – Perú 2019, Mara Seminario, viajaron a Zúrich, donde se reunieron con la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, con el objetivo de confirmar la realización del certamen en el Perú. Todo parecía estar encaminado.

Todo esas ganas no iban de la mano con la realización de los trabajos en las sedes designadas. A ello se sumó la fuerte crisis que vivió la FPF con el encarcelamiento del presidente Edwin Oviedo por problemas judiciales, siendo sustituido por el vicepresidente Agustín Lozano. Luego de ello la Fiscalía, en su investigación a Oviedo por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto , encontraron documentos que mostraban un desbalance económico del máximo ente del fútbol peruano, luego de la participación de la selección en el Mundial de Rusia 2018. La FPF registraba un ingreso de 9.947,500.00 dólares, sin embargo, tuvo un total de US$ 14.484.434,06 en gastos operativos, reflejando un déficit de US$ 4.536.934,06.

Sin embargo, algunos medios internacionales informan que los motivos que llevaron a la destitución de Perú es porque había el riesgo de que las obras no lleguen a realizarse con tiempo, incluso, culminando cinco días antes de iniciar el certamen, un plazo muy cercano que no dejaba margen de error. Ello también pone en riesgo que podamos organizar el sudamericano de la categoría, que se disputará del 21 de marzo al 14 de abril, aunque se está buscando salvar dicha organización.

Las razones

A través de un comunicado, la FIFA explicó las razones de esta decisión: “Después de varias visitas de inspección de la FIFA y otras reuniones con la FPF, y en vista de varios desafíos organizacionales y de infraestructura relacionados con la entrega del evento, la Oficina del Consejo de la FIFA ha decidido que la el Mundial Sub-17 2019 ya no se disputará en Perú. La FIFA desea expresar su agradecimiento a la FPF y a las autoridades peruanas por sus esfuerzos, y permanece abierta a organizar una competencia en el Perú en el futuro. Estamos evaluando varias alternativas para nombrar al nuevo anfitrión”.

El país se enteró de esta lamentable noticia por un anunció que hizo la FPF a través de sus redes sociales, a pesar de que era un rumor que ya corría por las redes desde hace algunos días. “A pesar de los grandes esfuerzos realizados para sacar adelante esta Copa Mundial Sub-17, tanto por el Comité Organizador Local (COL) como por el Gobierno del Perú, específicamente a través del Grupo de Trabajo (compuesto por representantes de los ministerios involucrados), no se ha podido lograr la totalidad de requisitos solicitados por FIFA, principalmente con la Garantía Gubernamental Nro. 8 relacionada al tratamiento de impuestos. FPF y el COL lamentan la decisión de FIFA y nos comprometemos a continuar trabajando para cumplir el sueño de tener un Mundial en nuestro país”, indica el comunicado.

“Cumplimos con siete de ocho requisitos”

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, se pronunció sobre la situación de perder la sede del Mundial Sub-17: “Lamentamos la decisión de la FIFA. La entidad nos pidió ocho requisitos, nosotros cumplimos con siete. El octavo es sobre tributos, ellos sabían que en dos semanas saldría una ley para liberarlos de impuestos y cumplir con todos los requisitos. El 23 de setiembre íbamos a entregar los estadios y es un cronograma que la FIFA aprobó”, manifestó.