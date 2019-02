Barcelona vs Sevilla EN VIVO: con Messi por la Liga Santander

Barcelona vs Sevilla se enfrentan este sábado EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 25 de la Liga Santander 2018-19 en el estadio 'Ramón Sánchez-Pizjuán' vía DirecTV y beIN Sports. El duelo entre 'blaugranas' y 'andaluces' iniciará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

La vigesimoquinta fecha del torneo ibérico llega con su partido más atractivo cuando el Sevilla se presente en casa para toparse contra el líder, FC Barcelona.

La Liga Santander regresa al terreno del 'Ramón Sánchez-Pizjuán' para recibir uno de los duelos más esperados de la campaña, donde los andaluces buscarán repetir el último resultado en su recinto cuando se midieron ante el conjunto 'azulgrana' en Copa del Rey.

En aquella oportunidad los de Pablo Machín se impusieron por 2-0, aunque después sufrieron la eliminación del torneo en el choque de vuelta. En la Liga, los de andalucía se ubican en el cuarto puesto con 37 unidades, luego de su última derrota 3-0 ante el Villarreal.

Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE: Pronóstico en partido por la Liga Santander

Barcelona, por su parte, viene de un sufrido triunfo en su feudo ante el Valladolid, el cual le permitió llegar a 54 puntos en el certamen hispano. El siguiente encuentro para los de Ernesto Valverde será frente al Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.

Para este cotejo, el conjunto 'culé' pondría en el ataque a su tridente de lujo conformado por: Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho. El '10' catalán buscará seguir sumando minutos para llegar en óptimas condiciones al duelo revancha ante el Real Madrid por la Copa doméstica.

Sevilla pondrá todas sus fichas en los delanteros, André Silva y Ben Yedder. Los de Machín no andan finos en sus partidos, pero con su público siempre son fiables y difícil para cualquier rival.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Sevilla por Liga Santander 2019?

El Barcelona vs Sevilla, encuentro por la jornada sabatina de la Liga Santander 2018-19 y que tendrá la presencia de Lionel Messi, está programado para las 10:15 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs Sevilla por Liga Santander 2019?

Para poder presenciar este compromiso del fútbol español, podrás recurrir a las señal pague por ver de DirecTV y beIN Sports.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Barcelona vs Sevilla por Liga Santander 2019?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar y DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del planeta. Asimismo, para ver fútbol EN DIRECTO EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Santander 2019

Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Sevilla por la Liga Santander 2019?

Si quieres seguir por Internet el Barcelona vs Sevilla, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.