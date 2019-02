FIFA emitió comunicado sobre el Perú y la cancelación del Mundial Sub 17

Este viernes se conoció la trágica decisión que dejaba con las manos vacías al Perú en cuanto a la organización del Mundial Sub 17. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la noticia de que el torneo de menores ya no estaba bajo su tutela por decisión de la FIFA.

Luego la FIFA hizo lo mismo, explicando el por qué de su decisión recayendo la razón en la infraestructura y “asuntos relativos a la organización”.

“Tras varias visitas de inspección de la FIFA y reuniones mantenidas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y teniendo en cuenta diversos asuntos relativos a la organización y la infraestructura que afectan a la adecuada realización del torneo, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA no se disputará en Perú”, se lee en el comunicado.

Luego el máximo ente del fútbol subrayó que pese a que Perú quedó al margen de organizar el Mundial Sub 17, esto no significaba que ha futuro ya no sería tomado en cuenta para otro evento similar.

“La FIFA desea expresar su agradecimiento a la FPF y a las autoridades peruanas por sus esfuerzos, y manifiesta su apertura a organizar un torneo en Perú en el futuro”.

Conocido el tema, aún no se sabe qué país ocupará ese vacío y albergue el Mundial Sub 17. Según el portal de la FIFA se “están evaluando diversas alternativas relativas”. El mundial de la categoría que se jugará este año está pactado para el 5 de octubre y culminará el 27 del mismo mes.