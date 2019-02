Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO ONLINE: con Luis Advíncula por la Liga Santander

VER EN VIVO Rayo Vallecano vs Getafe se enfrentan este sábado 23 de febrero ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 25 de La Liga Santander 2019/2019. El partido está programado para las 7:00 a.m. (hora peruana) y 13 p.m. (hora española), asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del duelo a través de Larepublica.pe.

El Rayo Vallecano (19° con 23 puntos) afronta el derbi en un momento muy delicado tras acumular tres derrotas consecutivas (Leganés, Espanyol y Atlético de Madrid) que lo mantienen en zona de descenso. Sin embargo, están a solo un punto del Celta de Vigo y a tres del Valladolid, una victoria le podría sacar de esos puestos si le acompañan otros resultados de rivales.

Míchel, que ha entrenado toda la semana a puerta cerrada, mantiene para este partido dos dudas para su once. Una en el lateral derecho con la presencia de Tito o el peruano Luis Advíncula, suplente frente al Atlético. La otra es en el centro del campo con el acompañante de Santi Comesaña, puesto que tanto el centrocampista belga Giannelli Imbula, lesionado hace una semana, como Mario Suárez tienen opciones.

“Espero un partido muy complicado y muy exigente. El Getafe está arriba por méritos propios y nosotros tendremos que hacer muchas cosas bien para sacar un buen resultado. Morir con tus ideas cuando vas a contracorriente de lo que pide la plantilla es difícil. Creo mucho en el jugador, en ser capaz de ver lo bueno que tiene y ser capaz de llevarlo a cabo en la competición”, explicó el DT del cuadro de Vallecas.

El Getafe (5° con 36 puntos) está a un punto de la zona 'Champions' y buscará el triunfo para pelear sus opciones europeas. El cuadro conducido por José Bordalas está realizando una de las mejores temporadas de su historia con nueves triunfos, nueve empates y seis derrotas.

Los azulones están con una racha de tres partidos consecutivos sin caer después de la eliminación en la Copa del Rey y desde el vestuario siguen paso a paso, porque el mensaje es mantener la permanencia, pese que la tabla indica lo contrario.

"Todos soñamos en la cama con cosas bonitas y deseamos lo mejor, pero la realidad es bien distinta. La afición está contenta con el rendimiento de su equipo y lo que deseamos es hacerles disfrutar para ganar y que se vayan felices. El equipo lo va a dar todo y sumar mañana una nueva victoria", manifestó el técnico español.

Rayo Vallecano vs Getafe: ¿Cuántas veces se han enfrentando en el Coliseum?

Rayo Vallecan ha visitado cinco veces al Getafe en el Coliseum por La Liga Santander. El balance es positivo por el Rayo con cuatro victorias y un empate.

Rayo Vallecano vs Getafe: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander 2019?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Rayo Vallecano vs Getafe está programado para iniciar a las 07:00 a.m. (hora peruana) y 09:00 a.m. (hora española) Un partido vibrante por la Liga Santander 2019.

Rayo Vallecano vs Getafe: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander 2019?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de ESPN 2 que transmitirá el duelo Rayo Vallecano vs Getafe para toda Latinoamérica.

Rayo Vallecano vs Getafe: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander 2019

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Mario Suárez, Comesaña, Trejo; y De Tomás.

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Olivera; Foulquier, Maksimovic, Flamini, Antunes; Jorge Molina y Mata.

¿Dónde ver EN VIVO el Rayo Vallecano vs Getafe por la Liga Santander 2019?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Liga Santander, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios del Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO ONLINE por la Liga Santander 2019

Perú - 07:00 a.m.

México - 06:00 a.m.

Colombia - 07:00 a.m.

Argentina - 09:00 a.m.

Chile - 09:00 a.m.

Uruguay - 09:00 a.m.

España – 13:00 p.m

