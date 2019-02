Cruz Azul vs Veracruz EN VIVO: HOY con Yotún por la Liga MX

Cruz Azul vs Veracruz se enfrentan HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 8 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX en el estadio 'Luis Pirata Fuente' vía Azteca, Sky y Univisión Deportes. El duelo entre la 'Máquina Cementera' y los 'Tiburones' arrancará a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Veracruz está casi descendido pero si sale airoso frente a Cruz Azul permanecería en la pelea en el campeonato azteca; por su parte, los de Pedro Caixinha necesitan el triunfo para ponerse entre los 8 mejores.

Los 'Tiburones Rojos' y la 'Máquina Cementera' protagonizarán un duelo que puede ser catalogado de "alto riesgo" deportivo, porque al conjunto donde milita el peruano, Iván Santillán, no le sirve otra cosa más que sumar de a tres, ya que está prácticamente descendido y a medida que avanzan las fechas el margen de error es cada vez menor.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa su peor momento bajo el mando de Caixinha. El equipo donde juega el seleccionado nacional, Yoshimar Yotún, viene de perder frente al Santos y quedar eliminado de la Copa MX tras caer en casa contra el Alebrijes.

Cruz Azul vs Veracruz: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga MX 2019?

El emocionante encuentro entre Cruz Azul vs Veracruz está programado para las 10:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 12:00 a.m (jueves).

Cruz Azul vs Veracruz: ¿qué canal pasará el partido por la Liga MX 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga MX 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de FOX Sports 2.

Guía de canales del Cruz Azul vs Veracruz EN VIVO por la Liga MX 2019:

México: Azteca 7, Sky

Estados Unidos: Univision Deportes

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Veracruz?

Si quieres seguir en Internet el Cruz Azul vs Veracruz, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.