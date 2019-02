Colo Colo vs U. de Concepción EN VIVO: partidazo por el Campeonato Nacional 2019 de Chile

VER EN VIVO Colo Colo vs U. de Concepción se miden HOY en el Estadio Monumental de Santiago ONLINE EN DIRECTO vía CDF Premium por la fecha 2 del Campeonato Nacional 2019 de Chile. El partido está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena), asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Luego de un arranque irregular de temporada con dos triunfos y cuatro derrotas consecutivas, Colo Colo comenzó con el pie derecho el campeonato nacional y derrotó por 2-1 de visita a la Unión Española con goles de Pablo Mouche y un doblete de Andres Vilches. El ‘Cacique’ buscará sumar su primer triunfo en casa en la era Mario Salas.

“Tenemos muy claro que nos vamos a enfrentar al segundo mejor equipo de Chile del campeonato pasado y que más encima se reforzó, por lo que tiene una plantilla muy superior. Miramos con mucho respeto a la Universidad de Concepción", dijo Salas en conferencia de prensa.

Gabriel Costa, uno de los flamantes refuerzos del club procedente de Sporting Cristal, arrancaría en el once titular. Los experimentados Esteban Parades y Jorge Valdivia quedaron desconvocados por lesión y Matías Zaldivia recibió el alta médica y quedó apto para el choque.

En tanto, la Universidad de Concepción, subcampeón del torneo pasado, viene de empatar 0-0 ante Everton en su debut en el Campeonato Nacional. El cuadro conducido por Francisco Bozán espera ser candidato este año con la llegada del peruano Josepmir Ballón, procedente de Cristal.

"Nosotros debemos enfrentar a Colo Colo como el equipo que es aunque tenga bajas importantes. Ellos no están mermados y no lo estarán nunca, por el nivel de jugadores que tiene. Por lo que mostró Andrés Vilches, o Julio Barroso porque no estuvo Matías Zaldivia contra Unión Española, o Williams Alarcón y Gabriel Suazo en reemplazo de Valdivia, no los siento disminuidos para nada", expresó el DT.

Colo Colo vs U. de Concepción: ¿a qué hora inicia el partido por el Campeonato Nacional 2019?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Colo Colo vs U. de Concepción está programado para iniciar a las 06:30 p.m. (hora peruana) y 08:30 p.m. (hora argentina) Un partido vibrante por la Campeonato Nacional 2019.

Colo Colo vs U. de Concepción: ¿qué canal pasará el partido por el Campeonato Nacional 2019?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de CDF Premium que transmitirá el duelo Boca Juniors vs Atlético Tucumán para toda Latinoamérica.

Colo Colo vs U. de Concepción: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por el Campeonato Nacional 2019

Colo Colo: Cortés; O Opazo, J. Barroso, Insaurralde, De la Fuente; Pavez, Suazo, Alarcón; Costa, Vilches y Mouche.

U. de Concepción: Muñoz; Pacheco, Rolín, Mencia, Cordero; Camargo, Ballón, Droguett; Orellana, Rubio y Vadalá.

¿Dónde ver EN VIVO el Colo Colo vs U. de Concepción por el Campeonato Nacional 2019?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Campeonato Nacional 2019, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Colo Colo vs U. de Concepción EN VIVO ONLINE por el Campeonato Nacional 2019

México: 5:30 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago): 6:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania: 00:30 a.m. (jueves)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Colo Colo vs U. de Concepción?

Si quieres seguir en Internet el Colo Colo vs U. de Concepción, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.