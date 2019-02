Europa League 2018/2019: así quedaron los cruces de los octavos de final

La UEFA definió este viernes los cruces de octavos de final de la Europa League 2018/2019 en su sede de Nyon (Suiza). La segunda instancia de eliminación directa del certamen se disputará entre el 7 y 14 de marzo y los clubes buscarán clasificar a la siguiente ronda hasta llegar a la ansiada final en Bakú, Azerbaiyán el próximo 29 de mayo.

Con el condicionante de evitar enfrentamientos entre equipos de Rusia y Ucrania, la UEFA sorteó inicialmente el nombre del equipo que debe medirse al Dinamo de Kiev y Chelsea fue el elegido. Los de Maurizio Sarri definirán su futuro en el torneo ante el cuadro ucraniano mientras que el Arsenal contra Rennes, club que dejó en el camino al Real Betis de gran campaña.

El Sevilla, uno de los favoritos para llevarse el título y máximo ganador del torneo con cinco galardones, tres consecutivos en 2014, 2015 y 2016, y otros dos anteriores también seguidos, en 2006 y 2007, le tocó medirse al Slavia Praga de República Checa.

Por otro lado, el Inter de Milan vs Eintratch Frankfurt y el Zenit vs Villarreal se presentan como los partidos más atractivos de esta instancia. El cuadro de Luciano Spaletti, que fueron eliminados a manos del Tottenham de la Champions League por diferencia de puntos, intentarán levantar la copa para salvar la temporada.

Mientras que el Villarreal se pondrá a prueba ante el Zenit que eliminó al Fenerbahce y que lidera la liga de su país, a punto de reanudarse la competición tras el parón invernal.

Así quedaron los cruces de octavos de la Europa League

- Chelsea vs Dínamo Kiev

- Valencia vs Krasnodar

- Eintratch Frankfurt vs Inter de Milan

- Sevilla vs Slavia Praga

- Dínamo Zagreb vs Benfica

- Arsenal vs Rennes

- Napoli vs Salzburgo

- Zenit vs Villarreal