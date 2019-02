WWE: ¡Roman Reigns regresa a RAW este lunes!

WWE confirmó que el excampeó Universal Roman Regins aparecerá la edición de este lunes 25 de Monday Night Raw. 'The Big Dog' vuelve a un show de la WWE desde que dejó vacante el campeonato el día 22 de octubre para luchar contra la leucemia que padece.

Sin embargo, Roman Reigns no aparecerá en RAW para competir en el ring, sino que dará una actualización sobre el tratamiento que viene siguiendo para tratarse de la leucemia, enfermedad que se le detectó desde muy joven y que pese a haberla superado hace varios años, regresó para atacar su organismo nuevamente.

El exmiembro de 'The Shield' hizo oficial su momentáneo retiro en octubre, por lo que esta aparición se realizará 4 meses después de abandonar los encordados. Reigns dio un emotivo discurso y antes de entregar el cinturón de campeonato que no podría defender más, prometió que volvería luego de vencer su enfermedad.

"La realidad es que mi verdadero nombre es Joe y he estado viviendo con leucemia por 11 años... y desafortunadamente ha vuelto. Y debido a eso no puedo cumplir mi labor, no puedo ser seguir siendo el campeón así que tengo que renunciar al campeonato Universal", fueron las últimas palabras de Reigns ante el WWE Universe.

Luego de su despedida, Reigns fue visto muy pocas veces hasta que se propalaron unas fotografías en donde se le ve junto a su colega de ring y también actor Dwayne Johnson filmando algunas escenas de la nueva película de 'The Rock'.