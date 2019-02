Monterrey empató sin goles ante Alianza por la Concachampions

Monterrey vs Alianza FC se enfrentan HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por los octavos de final de la Concachampions en el estadio 'Cuscatlán' vía FOX Sports 2. El duelo entre ambas escuadras arrancará a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Monterrey vs Alianza FC EN VIVO ONLINE: Minuto a minuto

Tweets by Rayados

Monterrey vs Alianza FC EN VIVO ONLINE: Alineaciones confirmadas

Monterrey:

Alianza FC:

Rayados buscará regresar a la senda de la victoria en la Concachampions cuando debute en calidad de visitante frente a su similar de Alianza FC de El Salvador por la ida de los octavos de final.

Monterrey tuvo una época dorada del 2010 al 2013 en este certamen, cuando logró el tricampeonato para colocarse en la cuarta casilla (junto a Pumas y Saprissa) de los más ganadores del torneo, por lo que lucharán por el campeonato para quedarse con el cuarto lugar en solitario.

Para lograr esta ubicación, el cuadro que dirige Diego Alonso se reforzó con el argentino, Maximiliano Meza, Miguel Layún, Ángela Zaldívar y Adam Bareiro.

Monterrey vs Alianza FC EN VIVO ONLINE: pronóstico del partido por la Concachampions

Alianza FC, por su parte, también ya conoce lo que es coronarse en el torneo de la Concacaf, ya que en 1967 venció al Jong Colombia de Curazao.

Rayados llegan a este duelo como líderes absolutos del torneo Clausura 2019 de la Liga MX con 14 unidades, producto de 4 triunfos y 2 igualdades; mientras que, Alianza FC también es puntero de la Liga de El Salvador con 16 puntos, fruto de cinco victorias y 1 empate.

Monterrey vs Alianza FC: ¿a qué hora inicia el partido por la Concachampions 2019?

El emocionante encuentro entre Monterrey vs Alianza FC está programado para las 10:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 12:00 a.m (jueves).

Monterrey vs Alianza FC: ¿qué canal pasará el partido por la Concachampions 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Concachampions 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de FOX Sports 2.

Guía de canales del Monterrey vs Alianza FC EN VIVO por la Concachampions 2019:

México: FOX Sports

Estados Unidos: Univision Deportes

Tweets by Rayados

Horarios del Monterrey vs Alianza FC EN VIVO por la Concachampions 2019:

Ecuador: 10:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Chile: 12:00 a.m. (jueves)

Argentina: 12:00 a.m. (jueves)

Uruguay: 12:00 a.m. (jueves)

Paraguay: 12:00 a.m. (jueves)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Monterrey vs Alianza FC?

Si quieres seguir en Internet el Monterrey vs Alianza FC, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.