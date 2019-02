Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO: Horario y canales para ver el partido por la Champions League

Ver Atlético Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO | Atlético Madrid enfrentará a la Juventus por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid, España. La transmisión del partido será a las 3:00 pm. horas por la señal de FOX Sports, ESP y TDN. Además podrás ver fútbol en vivo a través de LaRepublica.pe donde podrás seguir el minuto a minuto con todos los mejores goles y jugadas.

El Atlético Madrid llega a los octavos de final de la mano de Diego Simeone y su jugador insignia Antoine Griezmann. El cuadro español marcha segundo en La Liga Santander por detrás del Barcelona. En la fase de grupos de la Champions League también se ubicó en la segunda posición por detrás del Borussia Dortmund. Ahora tendrán el duro reto de enfrentar a la Juventus.

El absoluto favorito para ganar la 'orejona' es la Juventus, equipo que marcha primero en la Serie A y salió primero de su grupo de Champions League. La llegada de Cristiano Ronaldo le ha dado ese plus necesario que en teoría necesitaba.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO: pronóstico del duelo por la Champions League

Las casas de apuestas colocan al Atlético Madrid con probabilidades de 2.90, lo cual significa que la posibilidad de ganar es de 34%. Sin embargo, cuando el 'Atleti' tiene estas probabilidades, solo gana el 18% de estos encuentros.

La Juventus tiene la misma probabilidad: 2.90. A su vez, la posibilidad de ganar es de un 34%, pero en el caso de la 'Juve', suele ganar el 38% de estos encuentros.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO: posibles alineaciones

Atlético Madrid:

Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe Luís; Ñíguez, Rodri, Koke, Lemar; Griezmann, Morata.

DT: Diego Simeone.

Juventus:

Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Betancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

DT: Massimiliano Allegri.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

Atlético de Madrid vs Juventus en España: 9:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Colombia: 3:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Ecuador: 3:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Venezuela: 4:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Bolivia: 4:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Argentina: 5:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Chile: 5:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Uruguay: 5:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Paraguay: 5:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Brasil: 6:00 pm.

Atlético de Madrid vs Juventus en Japón: 6:00 am.

Atlético de Madrid vs Juventus en Perú: 3:00 pm.

Atlético Madrid vs Juventos EN VIVO

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO: canales de transmisión EN DIRECTO

España: Movistar Liga de Campeones.

Latinoamérica: ESPN, FOX Sports, Facebook.

Estados Unidos: Tuner.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid vs Juventus por la Champions League?

El apasionante duelo entre el Atlético Madrid vs Juventus se dará hoy miércoles 20 de febrero, en el Estadio Wanda Metropolitano por los octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Dónde juega el Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO?

El Estadio Wanda Metropolitano será el escenario para este duelo no apto para cardiacos. Atlético Madrid vs Juventus están vivos en la lucha por el título y se enfrascarán en un duelo en el que el empate no le conviene a ninguno.

¿Qué canal transmitirá el Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO?

¿Cómo ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Juventus?

Si quieres seguir en Internet el Atlético Madrid vs Juventus, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO vía live stream?

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO ONLINE por celular?

Últimos partidos del Atlético de Madrid

LaLiga Santander, Atlético Madrid 1-0 Rayo Vallecano.

LaLiga Santander, Atlético Madrid 1-3 Real Madrid.

LaLiga Santander, Atlético Madrid 0-1 Real Betis.

LaLiga Santander, Atlético Madrid 2-0 Getafe.

LaLiga Santander, Atlético Madrid 3-0 Huesca.

Últimos partidos del Juventus

Serie A, Juventus 3-0 Frosinone.

Serie A, Juventus 3-0 Sassuolo.

Serie A, Juventus 3-3 Parma.

Coppa Italia, Juventus 0-3 Atalanta.

Serie A, Juventus 2-1 Lazio.