Técnico de Melgar critica organización de la Liga 1: "La FPF no nos ayuda" [VIDEO]

Aunque Melgar salió victorioso ante Caracas en el partido que disputaron por la fase previa de la Copa Libertadores 2019, el técnico dominó, Jorge Pautasso, terminó muy molesto, aunque por razones ajenas al encuentro. Sus declaraciones vienen circulando en YouTube.

Sucede que la escuadra arequipeña ha tenido una seguidilla importante de partidos, alternando choques tanto por la competición sudamericana como por la Liga 1, que comenzó el último fin de semana.

De hecho, Melgar inició el campeonato peruano con el pie izquierdo: cayó goleado de local frente a Deportivo Municipal. En aquel choque, Jorge Pautasso mandó al campo a un equipo alterno, conformado por muchos jóvenes, y asegura que la diferencia es notoria.

"Lamento eso, que nuestros rivales tengan esa ventaja. Porque van y juegan muchos equipos jóvenes, que suman minutos, pero juegan con equipos formados y profesionales, marca diferencia", dijo en conferencia de prensa. El extracto de la conferencia, transmitida por Fox Sports, está causando revuelo en YouTube.

Jorge Pautasso indicó que, a su regreso a Perú, analizarán con cabeza fría qué es lo mejor para el próximo partido de Melgar, y adelantó que es probable que en el siguiente compromiso por la Liga 1 lo jueguen con suplentes. "Para nosotros es importante el torneo local, como el internacional. Tenemos poco tiempo de recuperación, es muy probable que vayamos a Ayacucho a jugar con un equipo alternativo", añadió.

Pero todo no quedó allí, ya que disparó contra la Federación Peruana de Fútbol, a la que acusó de no apoyar a su equipo con la programación de los partidos. "La FPF mucho no nos ayuda. El otro día jugamos un partido por Copa Libertadores y a las 48 horas jugamos un partido por la Liga 1". declaró.

"Nosotros nos estamos jugando algo muy importante, en representación del fútbol peruano. Melgar está haciendo eso y necesitamos el apoyo", sentenció.