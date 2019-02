WWE: DX será inducido al Salón de la Fama 2019 [VIDEO]

Más de un fanático de la lucha aún se emociona cuando escucha el mítico 'Are you ready?', y es que Degenaration X, la pandilla de rebeldes más importante en la Lucha Libre será inducido a la Salón de la Fama, así lo dio a conocer la WWE a través de un comunicado en sus redes sociales y web oficial.

Los degenerados fueron parte importante en la victoria de la WWE (En aquel entonces WWF) en las 'Guerras de los lunes por la noche' sobre la WCW, debido a su estilo irreverente y sin censura que encajó bien con la 'Era de la actitud' el periodo más polémico y entretenido en la compañía.

La facción encabezada por Shawn Michaels y Triple H contó con la presencia de Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac y Chyna, quienes se acoplaron años después de la salida del 'chico rompecorazones'. Juntos han conseguido todos los campeonatos oficiales de la empresa.

La ceremonia destacará, además, por la ausencia de Chyna. 'La novena maravilla del mundo' falleció en 2016 y su presencia en la industria del cine para adultos volvía casi imposible que se le mencione en la empresa o se le reconozca su prolífica carrera en el cuadrilátero de la WWE.

Otra ausencia será la de Ricky Rude, que no fue incluido en el anuncio y quien fuese el manager de la agrupación en sus orígenes, pero que abandonó la empresa tras la 'Traición de Montreal' en solidaridad con Bret Hart.

Con el pasar de los años, las presencia e importancia de 'los degenerados' ha sido importante en el crecimiento de la empresa, rivalizando con el autoritario Mr. McMahon o plantando cara a la NWO, su contraparte en la WCW y con quien compartían amistad en la vida real. Sin duda, un reconocimiento merecido para una facción que cambió la Lucha Libre.

