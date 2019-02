Selección peruana rindió homenaje a Daniel Peredo a un año de su partida

Un día como hoy, hace un año, falleció Daniel Peredo luego de sufrir un paro cardiaco. Calificado como 'la voz de la selección peruana', el destacado periodista deportivo nos hizo vibrar con sus emocionantes relatos en cada partido, pero principalmente cuando jugaba la bicolor. Es por eso que, en el primer aniversario de su partida, la selección le rindió un emotivo homenaje en sus redes sociales.

“Nuestros goles no son lo mismo desde que te fuiste. Gracias por haber sido nuestra voz. Este es un pequeño homenaje para ti, querido Daniel”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de Twitter de la selección peruana, acompañado de un conmovedor video.

El clip comienza con la frase -algo premonitoria- que le dejó su amigo Pedro García en plena transmisión del Perú vs Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. “Solamente, Daniel, desearte suerte. Vas a quedar en los archivos. La voz tuya va a quedar en los archivos. El relato tuyo del gol, va a ser la voz que relató el gol que llevó a Perú a un mundial después de un tercio de siglo. Mucha suerte con eso", fueron las palabras que le dedicó García a Peredo.

Además, se pueden apreciar la espectacular corrida de Juan Manuel Vargas en el Perú vs Argentina para el gol de Johan Fano, el tanto de Edison Flores en Quito en el Ecuador vs Perú y el gol de Jefferson Farfán en el Perú vs Nueva Zelanda que nos clasificó a un Mundial después de 36 años.

Dato: La cabina 7 del Estadio Nacional fue reinaugurada por el IPD como la cabina “Daniel Peredo” en homenaje póstumo.