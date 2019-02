Suspenden al árbitro Luis Garay por polémica actuación en el Alianza Lima vs Sports Boys

Alianza Lima y Sport Boys fueron quienes inauguraron la primera fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1. Más allá de que el conjunto blanquiazul se llevó el triunfo, la polémica actuación del árbitro Luis Garay no pasó desapercibido y en las últimas horas se le impuso un castigo.

Según precisa el diario Líbero, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) decidió no programar a Luis Garay para la siguiente jornada de la Liga 1. No obstante, está sanción no sería solamente por una fecha, ya que se podría prolongar hasta tres debido a la gravedad de los errores que tuvo en el Alianza Lima vs Sport Boys jugado en Matute.

Recordemos que el mencionado réferi, quien actualmente pertenece al equipo de colegiados de la FIFA, no cobró dos penales a favor de la 'Misilera'. El primero por una falta dentro del área del elenco 'íntimo' por parte de Aldair Fuentes sobre Luis Peralta, y el segundo por un codazo de Hansell Riojas, también contra el colombiano Peralta.

Si bien los dirigidos por Miguel Ángel Russo mostraron un mejor fútbol que el cuadro 'chalaco', esas dos jugadas puntuales pudieron cambiar la historia del partido. Ahora, en la segunda jornada de la Liga 1, Alianza Lima deberá verse las caras nuevamente ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, mientras que Sport Boys recibirá a Unión Comercio.