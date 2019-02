Universitario: La respuesta del club ante amenaza a su localía

A través de un comunicado publicado en su web y redes sociales, Universitario respondió al anuncio realizado por la Municipalidad de La Molina de prohibir el desplazamiento y concentración de hinchas por las vías principales que conducen al Estadio Monumental.

"El club cuenta con licencia de funcionamiento definitiva, por cuanto cumple con todos los requisitos y certificaciones de seguridad exigidos por todas las autoridades competentes para la autorización de funcionamiento del Estadio Monumental para sus encuentros deportivos" se lee en el comunicado emitido por la institución encabezada por Carlos Moreno.

Además, el club señaló que "Partido a partido, el Estadio Monumental será evaluado por parte de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad Deportiva (Disede), la Fiscalía, Defensa Civil y demás autoridades competentes para el otorgamiento de las garantías para realizar los encuentros deportivos.

La respuesta de la administración temporal

Carlos Moreno, administrador de Universitario, señaló en una radio local que considera absurda una prohibición como la planteada por la Municipalidad de La Molina y su alcalde Alvaro Paz de la Barra.

"Consideramos que esta demanda no tiene ningún tipo de asidero. El alcalde de La Molina no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre el Estadio Monumental, tampoco tiene facultad alguna para pretender cerrar la Javier Prado, una vía metropolitana. Me parece que pretende culpar al Monumental por los problemas de seguridad de La Molina cuando, en el mejor de los casos, ahí se juegan dos partidos por mes" indicó.

Se ejecuta siempre un plan de seguridad con la Policia, el serenazgo de Ate y la seguridad privada del club. Sabemos que hace tiempo no hay problemas ahí y por eso nos extraña la postura de la Municipalidad".

Moreno, además, mencionó que sucedería si un mandaro les prohibiese utilizar el Estadio Monumental. "Lo apelaríamos, pero la medida cautelar sería ejecutándose. Si no podemos jugar ahí contra Piratas, sería un caso de fuerza mayor porque un mandato judicial es algo totalmente imprevisible y que va más allá de nuestras posibilidades. Igual, ante esta noticia, estamos gestionando una reunión con el alcalde de Ate y el de La Molina" sentenció.