¿Se retira en Perú?

Con 40 años, Claudio Pizarro sigue rompiendo marcas. El sábado pasado marcó su gol 195 en la Bundesliga y se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en el torneo alemán, asegurando por un tiempo más su récord como máximo goleador extranjero. Una leyenda del Werder Bremen ha abierto su corazón y no descartó que regrese a Perú a jugar y conseguir uno de los objetivos que le faltan: campeonar en su país.

“Es una posibilidad abierta. Yo no cierro ninguna posibilidad. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí”, manifestó el ‘Bombardero’ a AS para luego hablar sobre el retiro.

“Es un tema bien complicado. En los últimos años he dicho que estoy escuchando un poco a mi cuerpo y él es el que me va a decir ‘ya no se puede’. Creo que la cabeza y las ganas siempre van a estar ahí, pero llega un momento en el que la parte física es la que va a tomar las decisiones. Por ahora me estoy sintiendo muy bien, y mientras me sienta así físicamente voy a querer seguir jugando. No sé hasta cuando voy a querer seguir jugando, pero ya tengo 40 años y en algún momento el cuerpo me dirá ‘hasta aquí nomás’”.

Por otro lado, sobre su larga carrera en Alemania, Claudio se siente como uno de los referentes y ayudó a abrir mercado para el resto de jugadores. “Que haya salido muy joven y haya estado tantos años en Europa de alguna manera ha revalorizado al futbolista peruano. Clasificar después de tantos años al mundial también ha sido una ayuda tremenda. Sin duda me siento uno de los pioneros y es un orgullo”, manifestó el ‘Bombardero’ que espera seguir agrandando su leyenda en la Bundesliga. ❖