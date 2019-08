Herrera descarga toda su bronca

Emanuel Herrera mostró su indignación tras ser expulsado por Miguel Santiváñez, juez principal del duelo que disputó Sporting Cristal ante Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1. El atacante celeste señaló que él no cometió ninguna falta y que el árbitro vio cuando el defensor del ‘Rojo Matador’, Luis Maldonado, le mordió el muslo.

“El árbitro me dice que lo agredí, pero, ¿en qué momento? No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan”, indicó el delantero rosarino.

Herrera señaló que él no cometió ninguna falta, solo empujó al defensor huancaíno cuando este lo empezó a morder. “Siento mucha bronca por la injusticia que se hizo, yo ni siquiera me doy cuenta que me echan. No lo conozco y tampoco se disculpó, pero sí lo hicieron sus compañeros porque no podían creer que me había mordido”, expresó el atacante.

Cristal pidió a la Comisión de Justicia de la FPF levantar el castigo de Emanuel Herrera para que juegue ante Alianza Lima. ❖