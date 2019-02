La esperanza es Messi

Un triunfo sin lujos ni muchas luces (1-0 ante el Real Valladolid) prendió las alarmas en Barcelona , que hoy tiene un duelo clave en la temporada y la esperanza nuevamente se llama Lionel Messi. Los catalanes visitan (3 p.m. hora peruana) al Lyon en el Groupama Stadium por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, un objetivo esquivo en las últimas temporadas y que ya empieza a sonar como obsesión.

Desde el 2015, cuando vencieron en la final a la Juventus, no pueden levantar la ‘Orejona’, un sueño que se ha vuelto pesadilla, como la temporada pasada, cuando la Roma en cuartos de final los eliminó con un sorprendente 3-0 en Italia en una llave donde empezaron 4-1 a favor. Ernesto Valverde no lo olvida y recuerda la lección. “No hay que venir con la guardia baja, sino alta. Debemos tenerlo muy en cuenta”.

Barcelona es líder de la Liga Española, pero no pasa un buen momento futbolístico, por eso todo apunta a una genialidad de Messi, que lleva ya 30 goles esta temporada (6 de ellos en la Champions, incluido un hat-trick al PSV). Pero la ‘Pulga’ también apunta a la inspiración de sus compañeros de ataque Luis Suárez y Ousmane Dembélé, quien se ha ganado el lugar en el once titular.

Arthur, que se convirtió en intocable del mediocampo, no podrá estar y su lugar será ocupado por Arturo Vidal, que le dará más fuerza y marca a los catalanes. En la defensa, Gerard Piqué es fijo y también sabe que esta competencia no te da margen de error, menos en las llaves donde todo se puede definir por detalles.

El Lyon ha perdido por suspensión a Fekir, uno de sus mejores jugadores, pero tiene a Memphis Depay como principal carta de gol y los veloces Traore y Dembelé por los lados en un equipo que se encuentra en el tercer lugar de una liga francesa dominada por el poder económico del PSG.

“Podemos competir, pero no somos favoritos. Tendremos que hacer un gran esfuerzo. Es importante creer y confiar en nosotros mismos”, ha señalado Bruno Génésio que no cree que exista una manera de detener a Messi, pero sí de quitarle espacios. “Hay que intentar anularlo. El marcaje individual no vale para Messi. Pero la densidad alrededor del jugador puede reducir su influencia. En una buena noche, él puede ver cosas que los demás no ven”, ha señalado. ❖

Liverpool enfrenta al Bayern Munich en Anfield Road