Defensa de Sport Huancayo: "Si esto pasaba en Uruguay, Emanuel Herrera se tendría que cambiar afuera del vestuario"

No se guardó nada. Luis Maldonado, defensa de Sport Huancayo, negó las acusaciones realizadas por Emanuel Herrera de haberlo mordido en la jugada que derivó en su expulsión durante el encuentro ante Sporting Cristal.

En declaraciones a una radio local, el uruguayo, que jugó la última temporada en el Cobreloa chileno, negó haber emulado a Luis Suarez y señaló sentirse sorprendido por cómo se desarrolló el tema tras las acusaciones del goleador.

"Yo no mordí a nadie, ¿acaso se ve en algún lado que yo haya hecho eso? No voy a contar lo que pasó allá dentro, son jugadas. De donde yo vengo, los hombres del fútbol arreglamos las cosas en la cancha. A veces nos equivocamos pero todo queda ahí, me extraña que esto haya sido tan mediático porque he tenido muchos compañeros argentinos que no toman las cosas de esta manera" indicó.

Maldonado no se quedó ahí y criticó la actitud de Herrera de negarse a conversar tras el incidente, pues dijo haberlo buscado para arreglar las cosas, y preferir acusarlo en redes sociales.

"No sé si van a hacer algo para ver si los dientes son míos, pero no quiero hablar del tema porque es muy bizarro y de farándula. Si esto pasaba en Uruguay, Emanuel Herrera se tendría que cambiar afuera del vestuario porque no permitimos estos actos de poca madurez o códigos. Lo invité a conversar después de que fui expulsado y no quiso, ojalá me dé 5 minutos la próxima vez que nos veamos", sentenció el defensor.

Siguen las acusaciones

Por su parte, Emanuel Herrera volvió a la carga y expresó su indignación por su expulsión: "Siento mucha bronca por la injusticia que se hizo, incluso ni siquiera me doy cuenta que me echan. Yo solo me saco al jugador de encima y en ningún momento le hago nada. Cuando el referí saca la roja, me voy al área pensando que lo habían sacado al de Huancayo, sin embargo, luego me dicen que también me había sacado a mí. El árbitro me dice que lo agredí pero, ¿en qué momento? No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan".

Además, el goleador de Sporting Cristal señaló que Maldonado habría estado 'alterado': "no conozco al jugador de Sport Huancayo ni tampoco se disculpó, pero sí lo hicieron sus compañeros porque no podían creer que me había mordido. Además, Maldonado ya estaba alterado desde el inicio del partido. En un córner le metió un puñete a Merlo y después golpeó a un compañero en nuestra área. El tipo estaba malintencionado desde el principio" finalizó el cordobés.

La jugada polémica