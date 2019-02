Daniel Peredo: El gran legado que nos dejó en el periodismo deportivo

A un año de su partida es necesario recordar la trayectoria del desaparecido hombre de prensa Daniel Peredo. Esto, debido a que su carrera no solo se limita a la radio y televisión como muchas personas piensan, él empezó realizando prensa escrita; por lo tanto, su legado es mucho más grande.

Daniel Kirino Peredo Menchola nació el 17 de junio de 1969 en Lima. Desde muy niño siempre tuvo esa predisposición por leer las secciones deportivas de los diarios, en especial la del desaparecido La Prensa que su padre solía comprar.

Daniel Peredo señaló en varias ocasiones que con las fichas que presentan los periódicos memorizaba alineaciones y tácticas de cada equipo, y comparaba las puntuaciones que recibía un jugador tras un partido con las que él había hecho.

El contexto futbolístico de su niñez aportó en su pasión. Cuando tenía 6 años, Perú se clasificaba nuevamente campeón de la Copa América. A sus 9 años, con una memoria más lúcida, vio la aplaudible participación de la Selección Peruana en el Mundial Argentina 1978.

Daniel Peredo contó como anécdota en una entrevista para el programa virtual de Jesús Alzamora que el primer partido que vio a color fue precisamente el encuentro -en ese mundial- de Perú con Escocia, y que se sorprendió debido a que el árbitro estaba vestido de rojo, cuando él pensaba que siempre se vestían de negro (por no haber visto cotejos a color antes).

Él quiso dedicarse al mundo de la radio, pero como él mismo ha dicho varias veces, fue lo que menos hizo. No obstante, un día antes de su deceso realizó una narración radial: el Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Sobre ello profundizaremos más adelante, mas no podíamos dejar escapar ese caso anecdótico: se despidió trabajando en la rama periodística que más le gustaba.

A los 19 años, en 1988, fue parte de Radio Callao. Estuvo trabajando allí 2 años. Recién 10 años después regresó al mundo de los “radioloros”.

A los 21 años, en 1990, llegó a la prensa escrita. El diario “Ojo” le dio una oportunidad de hacer prácticas y él no la desaprovechó. Fue parte de “Crack”, el suplemento deportivo del medio. Dentro del propio suplemento se creó “El Bocón”, columna que en 1994 se convirtió en un periódico aparte.

Daniel Peredo llegó a ser la mano derecha del director del periódico, Jorge Estévez. Sus crónicas, entrevistas y artículos (algunas firmadas como Jesús Ángel) eran de las más interesantes de nuestro periodismo escrito. No obstante, la televisión le empezó a llamar la atención.

En paralelo a sus trabajos en El Bocón (en 1996) ingresa al programa de TV Goles en Acción de Alberto Bengolea. Ese sería el comienzo de una larga trayectoria en la pantalla chica. A su vez, regresa a la radio a inicios del 2000 donde empieza a realizar narraciones deportivas (su faceta más querida y conocida).

Su ingreso a CMD fue su lanzamiento a la fama. Le costó casi 10 años ser la cara principal del canal deportivo. Sus emotivas narraciones de los partidos de la Selección Peruana y las finales nacionales lo ayudaron para ello. Claro que también no podemos olvidar que su participación como panelista del programa Versus nos demostraba que le sobraba perspicacia.

Además de sus emocionantes transmisiones destacaba como fuente confiable. Había logrado establecer una red de contactos en la interna de cada institución deportiva en el país y lanzaba las primicias conseguidas en sus programas o en su red social.

Escribir sobre Daniel Peredo inevitablemente nos lleva a recordar el gol de Fano (aunque algunos lo llaman el gol de Vargas inconscientemente o por costumbre) a Argentina. Previo a ese encuentro, se notaba que Daniel era un apasionado por la Selección Peruana, pero tras su narración del tanto nos contagiamos de su emoción y fe por ver al equipo de todos en un Mundial.

Sus mejores amigos de trabajo comentaron tiempo después de su fallecimiento que uno de los días más felices de Peredo fue cuando le ganamos a Ecuador 2 a 1 en Quito en el 2017. Dicen que no paraba de reír en el hotel. El máximo sueño fue la clasificación lograda ante Nueva Zelanda.

Él ya se preparaba para el Mundial. Incluso acudió al sorteo de grupos en Rusia. Millones de peruanos esperaban que él narrara los encuentros de la Selección Peruana en la cita mundialista para la TV, aunque no había mucha seguridad de eso debido a que no había llegado a ningún acuerdo con Latina. Pero lamentablemente se fue.

Un día anterior a su muerte había narrado para RPP un partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Fue la última vez que pudimos escuchar su peculiar estilo de describir cómo fueron los goles de un partido.

El lunes 18 de febrero del 2018, tras haber jugado un encuentro con los colegas de siempre, sufrió una descompensación y fue llevado de emergencia a la clínica San Felipe. No obstante, no pudo llegar a ella, pues sufrió un infarto.

La lamentable sorpresa conmovió y frustró a prácticamente todo el Perú. El más entusiasta en querer ver al Perú en un Mundial no iba a poder hacerlo. Durante todo el año pasado, los hinchas no olvidaron los buenos momentos que les hizo pasar y en los estadios donde Perú jugaba nunca faltaba una banderola de Peredo.

Y ni hablar del homenaje un día después de su deceso. Va a pasar mucho tiempo para que la despedida de un periodista deportivo llene tribunas del clásico Estadio Nacional.