Daniel Peredo: la conmovedora historia de la madre del periodista deportivo

A un día de cumplirse un año del lamentable fallecimiento de Daniel Peredo, se reveló la desgarradora historia de la madre del periodista deportivo, Teresa Menchola, quien desconoce el verdadero motivo de la ausencia del que fue conocido como la voz de la Selección Peruana.

El 19 de febrero del 2018, Daniel Peredo perdió la vida producto de un paro cardíaco, luego de jugar un partido de fútbol con un grupo de amigos, enlutando al fútbol peruano y al país entero. Un año después, su madre se mantiene en una delicada situación de salud.

La avanzada edad (81 años) de Teresa Menchola y la enfermedad que padece fueron determinantes para ocultar la muerte de Peredo, según lo confirmó la hermana del popular ‘Cabezón’.

“La última vez que ella dijo algo coherente fue en vísperas del Día de la Madre, le dijimos que por el Mundial había viajado antes. Ella balbuceó: ‘Díganle a ‘Dani’ que se ha llevado mi corazón, que venga y me lo devuelva’”, expresó Silvia Peredo Menchola al diario ‘Ojo’.

Asimismo, Silvia reveló que pesar de los meses la ausencia que dejó Daniel Peredo no ha sido superada. “Esa es una de las cosas que más me dolió, que no iba a estar en el Mundial. Era su sueño. El partido con Nueva Zelanda lo veo y se me caen las lágrimas”, enfatizó.

Por su lado, la esposa del recordado periodista. Milagros Llamosas reveló cómo lo homenajearán este martes. “El 19 de febrero van a recordar el año sin Daniel Peredo en la cabina 7, que lleva el nombre de Daniel, una parada en el tour de las visitas al Estadio Nacional”, sostuvo.