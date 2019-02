Claudio Pizarro: “Retirarme en Alianza es uno de los logros que me gustaría conseguir”

Claudio Pizarro ha obtenido un nuevo récord en el último partido con el Werder Bremen, se convirtió en el jugador más longevo en marcar en la Bundesliga con 40 años y 136 días. El atacante peruano atraviesa un buen momento y el diario As de España lo buscó para entrevistarlo. En dicha charla el ‘Bombardero de los Andes’ sostuvo que uno de los logros que le falta es retirarse en Alianza Lima.

El atacante del Werder Bremen, también se refirió a la selección peruana y resaltó sentirse uno de los protagonista de la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Una de las preguntas a Claudio Pizarro fue sobre si sentía parte de todo lo que se había conseguido en el fútbol peruano en los últimos años. El ‘Bombardero de los Andes’ respondió sin dudar: “Por su puesto. He estado en cuatro Eliminatorias y he trabajado duro durante muchos años. Es una satisfacción y una alegría enorme para mí que el fútbol peruano haya mejorado tanto”, manifestó el delantero del Werder Bremen.

Claudio Pizarro sobre su retiro en Alianza Lima

En otro momento lo abordaron por el lado de dónde tenía pensado terminar su carrera, aludiendo a lo ya dicho por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, que expresaron su deseo de despedirse en Alianza Lima.

“Sí, lo he dicho muchas veces. Es una posibilidad abierta. Yo no cierro ninguna posibilidad. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí”, indicó al medio español.

Claudio Pizarro: ¿Hasta cuando piensa seguir jugando fútbol el ‘Bombardero de los Andes’?

Claudio Pizarro subrayó que aún no tienen una fecha exacta de cuando dejará de jugar fútbol profesionalmente. Eso sí, la decisión de seguir estirando su carrera solo depende de alguien, su cuerpo, así resaltó el peruano.

“En los últimos años he dicho que estoy escuchando un poco a mi cuerpo y él es el que me va a decir “ya no se puede”. Creo que la cabeza y las ganas siempre van a estar ahí, pero llega un momento en el que la parte física es la que va a tomar las decisiones. Por ahora, me estoy sintiendo muy bien, y mientras me sienta así físicamente voy a querer seguir jugando. No sé hasta cuando voy a querer seguir jugando, pero ya tengo 40 años y en algún momento el cuerpo me dirá “hasta aquí no más”. Felizmente, todavía no es el caso así que vamos a esperar como acaba esta temporada y ya se verá”, exclamó el ex seleccionado peruano.