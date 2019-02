La vez que Pablo Escobar quiso comprar el pase de ‘Kukín’ Flores [VIDEO]

Carlos ‘Kukín’ Flores fue un talentoso volante zurdo que encantó en el fútbol peruano. A muy temprana edad acaparó los reflectores y su juego vistoso llegó a la lupa de clubes extranjeros que pugnaron por tenerlo entre sus filas cuando apenas tenía 17 años. Uno de ellos fue el Atlético Nacional de Medellín que era controlado por famoso narcotraficante Pablo Escobar.

El fallecido exfutbolista, ídolo en Sport Boys, debutó con la escuadra rosada en 1991, cuando apenas tenía 16 años. Su talento natural le permitió a Kukin Flores ser considerado al año siguiente en la lista de convocados para afrontar la Copa Libertadores 1992.

En aquella época al Sport Boys le tocó enfrentarse ante el América de Cali y el Atlético Nacional de Medellín en tierras colombianas como parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el choque frente al primer equipo dejó un buen concepto en la directiva rival por lo que hizo en el campo de juego, esto le valió a entrar en el radar del conjunto de los 'Diablos Rojos'..

Sin embargo, el Medellín que era presidido por Pablo Escobar lo quería entre sus filas. El mismo Kukín Flores confesó ese pasaje de su carrera al programa ‘El Valor de la Verdad’ en 2014.

“Yo estaba en el hotel, y me llama el presidente de la delegación de ese viaje del Boys y me dice que han venido la gente de Nacional de Medellín a preguntar por mi, ‘quieren comprar tu pase, al presidente le ha gustado tu juego y quiere que tú juegues en Medellín’”, manifestó Kukín Flores.

América de Cali apareció en la pugna por contar con las habilidades de Kukín Flores, pero esto no llegó a buen puerto ya que el Sport Boys no accedió en venderlo.

“Llegando a Lima, América de Cali mandó un comunicado para indicar sus intenciones de contratarme. Y estaba entre los dos, entre Medellín, de Pablo, y Cali. No sabía para dónde irme. Al final el Boys no me quiso vender”, apuntó el recordado ‘10’ de la ‘Misilera’.

Kukín Flores dejó de existir la madrugada des este domingo 17 de febrero en su vivienda ubicada en el distrito de San Miguel.

El ex futbolista peruano falleció a los 44 años; Kukín Flores se retiró del fútbol en el año 2012 y su último equipo fue el Cobresol. A lo largo de su carrera futbolística defendió las camisetas de Sport Boys, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Juan Aurich, Unión Huaral, Deportivo Wanka, Sport Áncash, CNI entre otros clubes del medio local.

