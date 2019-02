WWE Elimination Chamber 2019 EN VIVO ONLINE: cartelera del evento previo a WrestleMania

WWE Elimination Chamber EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | YouTube | EN DIRECTO ONLINE por Fox Action y WWE Network: se dará HOY desde el Toyota Center de Houston, Texas previo al máximo evento de esta empresa: WrestleMania 35.

Elimination Chamber 2019 será un acontecimiento histórica, ya que por primera vez se pondrá en juego los Campeonatos Femeninos en Parejas de WWE, pero lo más resaltante y atractivo de esto es que las competidoras tendrán que sobrevivir a la temible 'Cámara de la Eliminación' para poder conseguir estas preseas.

Otra de los combates más importantes que tiene la cartelera de Elimination Chambear es la protagonizarán Daniel Bryan, Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy, Samoa Joe y Kofi Kingston —reemplazó al lesionado Mustafa Ali— por el Campeonato de la WWE.

WWE Elimination Chamber 2019 HOY EN VIVO en español: hora del evento previo a WrestleMania

Esta nueva edición de WWE Elimination Chamber está programado para las 7:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de la página web de larepública.pe.

WWE Elimination Chamber 2019 HOY EN VIVO en español: canal de transmisión previo a WrestleMania

Para poder disfrutar HOY del WWE Elimination Chamber 2019, donde también veremos en acción a Ronda Rousey defendiendo el Campeonato Femenino de Raw ante Ruby Riott camino a WrestleMania 35, podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Action.

¿Dónde ver HOY EN VIVO ONLINE el WWE Raw en español 2019?

Para presenciar uno de los mejores programas que tiene la WWE, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver la lucha libre EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

¿Cómo ver gratis EN VIVO ONLINE el WWE Elimination Chamber 2019 en español?

Si no cuentas con el paquete de Fox para ver Elimination Chamber, solo tienes que registrarte en WWE Network y activar el mes gratis que dan a todos los nuevos usuarios. En caso desees continuar usando este aplicativo, deberás pagar 9.99 dólares mensualmente.

Horarios en el mundo para ver EN VIVO ONLINE WWE Elimination Chamber 2019 en español

México - 6:00 p. m.

El Salvador - 6:00 p. m.

Guatemala - 6:00 p. m.

Honduras - 6:00 p. m.

Perú - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Cuba - 7:00 p. m.

Bolivia - 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Puerto Rico - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Paraguay - 9:00 p. m.

Brasil - 10:00 p. m.

*El Kickoff de WWE Elimination Chamber 2019 se realizará una hora antes.

Cartelera de los combates de Elimination Chamber 2019 en español

- Elimination Chamber por el Campeonato de la WWE

Daniel Bryan vs AJ Styles vs Randy Orton vs Samoa Joe vs Kofi Kingston vs Jeff Hardy

- Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey vs Ruby Riott

- Campeonatos por parejas de SmackDown Live

Shane McMahon y The Miz vs The Usos (Jey y Jimmy Uso)

- Elimination Chamber por los Campeonatos Femeninos por Parejas de WWE

Bayley y Sasha Banks vs The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs Nia Jax y Tamina vs Mandy Rose y Sonya Deville vs The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs Carmella y Naomi

- Handicap Match por el Campeonato Intercontinental

Bobby Lashley y Lio Rush vs Finn Bálor

- Campeonato Crucero de WWE

Buddy Murphy vs Akira Tozawa

- Braun Strowman vs Baron Corbin

