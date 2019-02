Real Madrid vs Girona EN VIVO ONLINE: en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander

VER EN VIVO Real Madrid vs Girona se miden ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de La Liga Santander 2018/2019. El partido está programado para las 06:00 a.m. (hora peruana) y asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Revitalizado y en el mejor momento de la temporada, el Real Madrid intentará enlazar en el Santiago Bernabéu su sexto triunfo consecutivo en La Liga Santander. El conjunto blanco viene de vencer al Atlético de Madrid por 3-1 en el Wanda Metropolitano que le permiten acercarse al líder Barcelona.

El mes de febrero ha sido clave para las posibilidades de club en todas las competencias puesto que dejaron una gran imagen en el clásico contra Barza por la semifinales de la Copa del Rey, la racha invicta liguera y el triunfos por 2-1 en Amsterdam contra el Ajax por la Champions League.

En entrenador Santiago Solari preten realizar varios cambios para darle descanso a los que han venido jugando. Álvaro Odriozola, Raphael Varane y Marcelo estarán en la defensa. Dani Ceballos parte con ventaja sobre Valverde e Isco para tomar el lugar del sancionado Luka Modric. Mientras que Bale tendría minutos por Vinicius Jr, quien ha enlazado varios partidos. Karim Benzema puede descansar tras sufrir molestias de cadera y dar paso a Mariano Díaz.

“Estamos todos muy bien, nos encanta competir, es un momento muy estimulante de la temporada y estamos con muchas ganas de que llegue el partido de mañana para dejarnos todo como siempre. Nos encantaría que nos estuvieran persiguiendo todos, así que vamos a hacer un esfuerzo para seguir sumando puntos y recortar distancias", expresó el DT.

Por su parte, el Girona llega en su peor momento de la temporada, puesto que, la pasada fecha cayó 2-0 contra Huesca y encadenó seis derrotas seguidas desde el curso 1994-1995. El cuadro de Eusebio Sacristán apenas ha sumado cuatro de los últimos 30 puntos posibles y se ubica en la zona de descenso.

El último triunfo del Albirrojo fue el 25 de noviembre cuando venció por 3-1 al Espanyol en el RCDE Stadium. Es por eso que, Girona afronta el duelo contra el Madrid con la ilusión de recuperarse en el Bernabéu. Pero, los últimos cuadro precedentes no son tan alentadores tras haber marcado cinco tantos en dos partidos en la Casa Blanca y encajado 18 dianas en los cinco enfrentamientos disputados hasta la fecha.

🗣️ RdP d'Eusebio: "Cada oportunitat és important per nosaltres. Cal competir amb la mentalitat de que en cada partit hem de sumar punts i canviar la dinàmica".#RealMadridGirona — Girona FC (@GironaFC) 16 de febrero de 2019

La presencia del atacante inglés Patrick Roberts es la principal novedad de la convocatoria de Eusebio, que no podrá contar con Johan Mojica, Aday Benítez, Seydou Doumbia, Marc Muniesa y Borja García, por lesión, ni con Bernardo Espinosa, por sanción.

Real Madrid vs Girona: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Real Madrid vs Girona está programado para iniciar a las 06:00 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora de España). Un partido vibrante por la Liga Santander.

Real Madrid vs Girona: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de DirecTV que transmitirá el duelo Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid para toda Latinoamérica.

Real Madrid vs Girona: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos; Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano.

Girona: Bono; Pedro Porro, Ramalho, Pedro Alcalá, Juanpe, Valery Fernández o Raúl García; Pere Pons, Douglas Luiz, Àlex Granell; Portu, Stuani.

¿Dónde ver EN VIVO el Real Madrid vs Girona por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Liga Santander, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Real Madrid vs Girona EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú - 06:00 a.m.

México - 05:00 a.m.

Colombia - 06:00 a.m.

Argentina - 08:00 a.m.

Chile - 08:00 a.m.

Uruguay - 08:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Girona?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Girona, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.