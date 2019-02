Barcelona vs Valladolid: Lionel Messi erró penal que pudo ser su doblete [VIDEO]

Pudo ser su doblete. Lionel Messi tuvo una gran ocasión de alargar el score en el Barcelona - Valladolid, el '10' argentino vía penal erró a los 85' minutos. Este cotejo fue correspondiente por la jornada 24 de la Liga Santander. El video fue compartido en Youtube.

El atacante argentino ya había anotado a los 43' desde los doce pasos y estuvo a punto de conseguir su doblete frente al Valladolid. A los 84' el jugador del cuadro 'Pucela' derribó dentro del área a Coutinho. Lionel Messi cogió el balón perfilándose como el lanzador de la pena máxima.

Pero Jordi Masip, guardameta del Valladolid, no iba permitir que el argentino lo venciera dos veces desde los doce pasos y le adivinó la intención ahogando el grito de gol del Barcelona. El arquero dejó un rebote, y automáticamente se repuso, y otra vez evitó la caída de su arco en cuestión de segundos.

Un dato que no puede escapar es que Masip es el golero con más penales detenidos en la Liga Santander. Mientras que Lionel Messi lleva 30 goles esta temporada.

make sports GIFs like this at MakeaGif