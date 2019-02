Barcelona vs Valladolid: Lionel Messi decretó el 1-0 de tiro penal [VIDEO]

Lionel Messi anotó el primer gol del FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el partido que se disputa en el estadio Camp Nou por la fecha 24 de la Liga Santander 2018/2019. El delantero argentino y capitán azulgrana decretó el 1-0 con un disparo cruzado de tiro penal. El video fue subido a YouTube.

Cuando todo parecía que el resultado se iba igualado al descanso, el defensa Gerard Piqué subió al ataque y fue derribado en el área tras realizar una jugada personal. El español intentó rematar al arco y recibió un jalón por parte de Míchel, tal como se aprecia en el video de YouTube.

El árbitro Juan Martínez, sin consultar el VAR, pitó penal y Lionel Messi tomó el balón. El delantero de 30 años levantó la cabeza y fusiló al arquero con un disparo cruzado. Jordi Masip voló hacia el mismo lado pero no pudo evitar el ingreso del esférico. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Con este tanto, Lionel Messi alcanzó los 22 goles con FC Barcelona en lo que va de La Liga Santander 2018/2019.

