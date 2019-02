Pedro Troglio explota contra las críticas en medio de la crisis de Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata sufrió un nuevo tropiezo en la fecha anterior de la Superliga Argentina y esto lo mantiene cerca de los últimos lugares del fútbol argentino. Pedro Troglio, técnico del ‘Lobo’, no se contuvo y explotó en conferencia de prensa a raíz de la ola de críticas que le han llovido.

Previo al partido de este sábado frente al Defensa y Justicia, Pedro Troglio ofreció una rueda de prensa. El técnico argentino fue duro y directo contra sus detractores: “Las críticas de lo que no vienen todos los días a Estancia Chica me chupan un huevo”, apuntó.

El Gimnasia La Plata, equipo donde juega el peruano Alexi Gómez, ha perdido 7 de los últimos 10 partidos por la Superliga Argentina. Su último tropiezo fue ante el Lanús por 2-0 en la anterior fecha.

Troglio sobre este mal momento confesó que nunca se le había pasado por la cabeza abandonar la dirección técnica del ‘Lobo’. “No se me cruzó por la cabeza irme. Soy un discreto DT que ha hecho más del 50% de los puntos. A veces me va bien y a veces me va mal”, expresó con firmeza el ex entrenador de Universitario de Deportes.

Sobre la contienda de este sábado frente al Defensa y Justicia, que está en el segundo lugar en la tabla de posiciones. Pedro Troglio manifestó que parece que este choque lo afrontarán solo por cumplir y explicó que “esto es fútbol y ya en su momento nos dieron por muertos contra Boca Juniors y River Plate”.