Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: Griezmann controló de pecho y definió de zurda para el 1-0 [VIDEO]

Antoine Griezmann anotó el primer gol del Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid en el partido que se jugó en el Estadio de Vallecas por la jornada 24 de La Liga Santander 2018/2019. El delantero francés se impuso en el área con una gran jugada personal y definió para anotar el 1-0. El video fue colgado en YouTube.

Con los ingresos de Thomas Lemar y Diego Costa, el 'Atleti' ganó más peso ofensivo en el área rival junto a Álvaro Morata y Griezmann. Es por eso que la jugada se gestó a los 74’ minutos mediante un centro de Filipe Luis desde la izquierda que fue rechazado por el central Abdoulaye Ba de cabeza, tal como se aprecia en el video colgado en YouTube.

El balón siguió en el área, Morata le ganó la posición al central y con un toque asistió a Antoine Griezmann. El francés controló el balón con el pecho y sacó un zurdazo que se desvió en Jordi Amat a las redes del arco ‘rayista’. El portero Dimitrievski voló pero su reacción fue tarde. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Con este tanto, Antoine Griezmann acumula 12 goles en 24 partidos con Atlético de Madrid en la presente Liga Santander y es la segunda vez que le marca al Rayo Vallecano en esta temporada.

