Alianza Lima: fiesta íntima

“Este amor no lo entiende nadie”, dice la letra de una canción que parece ser escrita por una persona enamorada que se la dedica a aquella que ha despertado ese intenso sentimiento. Y es que la pasión de un hincha, el amor por una camiseta, los colores de una institución y la unión de un pueblo que aprendió a sonreír a pesar de los duros golpes de la vida pueden convertirse en una real y sincera inspiración. Todo eso es Alianza Lima, un club que está de fiesta, pues ayer cumplió 118 años.

Las muestras de afecto fueron infinitas. El aliancista de corazón no dudó en lucir su camiseta y asistir a su centro de trabajo o de estudios con los colores azul y blanco. Las redes sociales fueron utilizadas para colocar fotos en familia y expresar un mensaje para el club íntimo.

A través de videos, que se convirtieron en virales, más de uno revivió momentos inolvidables como el título nacional de 1997, cuando los blanquiazules campeonaron luego de 18 años. El tocar la gloria en el año del centenario (2001) o volver a vibrar con aquellas jugadas de Teófilo Cubillas, José ‘Patrón’ Velásquez y César Cueto, quienes lograron convencernos de que el fútbol puede llegar a ser un arte.

Paolo Guerrero, a pesar de que no logró debutar oficialmente con el primer equipo, es un hincha confeso y no dudó en enviar un mensaje a los victorianos en este día especial.

La algarabía no pudo vencer a la melancolía. Era imposible no ponerle una pausa a la fiesta para un minuto de silencio en memoria de los mártires del Fokker, cuyo accidente ocurrió el 8 de diciembre de 1987. Aún es conmovedor observar la imagen de un niño con una flor en la mano vestido con la camiseta de Alianza Lima, al borde del mar de Ventanilla, donde ocurrió esta tragedia. Incluso el club Colo Colo de Chile, que tras lo sucedido prestó a ocho jugadores, le envió el siguiente mensaje: “Hoy saludamos a un club hermano en un nuevo aniversario de su institución”. El compadre Universitario también se hizo presente con un mensaje publicado en redes sociales.

Fiesta en casa

Todos los hinchas de Alianza Lima se dieron cita en el estadio Alejandro Villanueva para celebrar el aniversario junto al plantel blanquiazul. Juan Barbieri, el imitador del recordado cantante Arturo ‘Zambo’ Cavero, hizo bailar a los asistentes con aquella recordada canción ‘Gallo negro’.

Los Barraza y Tommy Portugal aportaron para que el ritmo musical ponga a bailar a los asistentes. La fiesta convocó incluso al exarquero George Forsyth, quien dejó por un momento su labor como alcalde de La Victoria para acompañar al equipo de sus amores.

Otro que no olvidó esta fecha fue el chileno Fernando Martel. “Un orgullo fue haber salido campeón con el equipo más grande del Perú”, dijo. Y es que Alianza es un amor que nadie entiende y las acciones lo ratifican.

Primera victoria

La fiesta por el aniversario se desarrolló por todo lo alto. Sin embargo, la algarabía no pudo ocultar esa sensación de incertidumbre y ansiedad que se percibió en las gradas del estadio de Matute. ¿La razón? El debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura por la Liga 1 ante un club también histórico como es Sport Boys.

No obstante, el actual plantel íntimo aportó para que los festejos continúen, pues venció 3-0 a los rosados, sumando sus tres primeros puntos en la temporada 2019. El equipo del técnico blanquiazul, Miguel Ángel Russo, quien debutó en banca íntima, dejó cosas buenas para el análisis.

Horas previas al cotejo, la interrogante era quién sería el arquero victoriano. El transfer de Pedro Gallese llegó antes del cotejo, pero el estratega argentino decidió que Leao Butrón integre el equipo titular. El volante José Manzaneda también recibió su transfer del club chileno Deportes La Serena y eso le permitió iniciar las acciones.

Kevin Quevedo, Luis Ramírez y el olfato goleador de Mauricio Affonso hacían presagiar que los locales serían dueños de las acciones desde el primer minuto, pero no fue así. Boys no se amilanó y salió a presionar a los dirigidos por Russo desde el pitazo inicial. Ejerció presión y llegó con peligro al arco del cuadro local, tanto así que el delantero Luis Peralta fue derribado en el área rival por Hansell Riojas. ¿Penal? El árbitro Luis Garay no lo cobró. El atacante colombiano fue el más desequilibrante y puso en aprietos a la defensa aliancista en más de una ocasión.

Los íntimos buscaban el primer gol, pero los dos cabezazos de Aldair Fuentes fueron desviados por el arquero Jonathan Medina. A los 23’ llegó el tan ansiado tanto para los blanquiazules. Mauricio Affonso aprovechó el error de Marcos Ortiz que le permitió al ‘9’ definir sin ángulo para marcar el 1-0.

Que siga la fiesta

En el segundo tiempo, Boys sufriría la expulsión de Maelo Reátegui por una agresión a Kevin Quevedo. Russo decidió el ingreso del volante Felipe Rodríguez en lugar de José Manzaneda. El uruguayo debutó de la mejor manera, haciendo una gran jugada por el sector izquierdo y realizando un centro para que Quevedo empuje el balón y selle el 2-0.

Sin embargo, el ‘Felucho’ tuvo el debut soñado porque anotó el 3-0 final, aportando para que el hincha siga festejando en una noche que siempre quedará en sus mentes.

‘Felucho’ y el debut soñado

- El volante de Alianza Lima Felipe Rodríguez, quien en su debut marcó un gol, señaló: “Queríamos empezar sumando los tres puntos y se logró. El rival empezó bien, pero la expulsión los condicionó”.

Por otro lado, el defensa Hansell Riojas comentó: “Estar en Alianza siempre nos obliga a ganar”.