La anécdota jamás contada del gerente deportivo de Alianza cuando era jugador íntimo

Alianza Lima está de fiesta. Uno de los equipos más populares del país cumple este viernes 118 años de vida institucional y lo celebrará a lo grande en el debut ante Sport Boys por Liga 1 2018 en el estadio Alejandro Villanueva. El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, contó cómo comenzó su carrera en el fútbol y la unión que lo vincula con la institución blanquiazul.

“Es un momento especial para nosotros, 118 años no se cumplen todos los días. Me llena de satisfacción por lo que hacemos en el tema del fútbol que nos apasiona, con toda la ilusión y la expectativa”, dijo Zevallos a RPP, quien cumple cinco años al mando del lado deportivo de Alianza.

Pocos saben que Gustavo Zevallos fue jugador de Alianza Lima en la década de los 80’s, se desempeñaba como volante central y compartió vestuarios con ídolos del club como César Cueto, Jaime Duarte, entre otros, quienes jugaron en el Mundial de México 82’. El gerente reveló una anécdota en un Clásico contra Universitario de Deportes, archirrival de los de La Victoria, el cual quedó empatado 1-1.

“En ese momento todos tenían un nivel diferente, comenzando por Jaime Duarte. César Cueto que jugada en el Atlético Nacional, venía y entrenaba con nosotros en sus días libres. Yo jugaba al lado de él, “tú la quitas y me la das”, me decía. En un clásico contra la ‘U’, Duarte no jugó por lesión y su suplente natural tampoco. El entrenador me eligió para cubrir su puesto. Por esa banda estaba Eduardo Rey Muñoz y Percy Rojas, eran un tren, la pasé mal”, agregó entre risas.

Finalmente, Gustavo Zevallos señaló que algún día espera que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, hinchas y jugadores formados en las divisiones menores de Alianza Lima, regresen para jugar en el club de sus amores.