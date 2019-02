Pablo Bengoechea confesó que le habría gustado dirigir a Pizarro, Farfán y Guerrero

Pablo Bengoechea se ha ganado el aplauso y cariño de la hinchada de Alianza Lima por el título 2017. El uruguayo fue el 'cerebro' del cuadro blanquiazul en las dos temporadas anteriores donde logró llevarlos a dos finales del fútbol peruano.

El 'profe' como lo conocían en el estadio Alejandro Villanueva, se alzó con la copa en el 2017, sin embargo en el 2018 el trofeo le fue esquivo y solo obtuvo el subcampenato. El DT 'charrúa' manifestó su agradecimiento a la institución 'íntima', y reveló que tras su partida recibió bastantes llamadas y mensajes que reflejaban la buena convivencia que sintió en Matute.

Asimismo, en declaraciones para 'Fútbol Como Cancha', reveló que el club tenía algunas limitaciones, pero el lograr el título en el 2017 rompió esa barrera. "Agradezco a Alianza Lima por la oportunidad de trabajo. En ese momento el club estaba muy limitado. Los grandes responsable del resurgir de Alianza fueron los jugadores del 2017 y 2018. Me quedo conforme cuando se logra el 1er puesto. Quedamos en deuda (con el subcampeonato)", declaró Bengoechea.

En otro momento del enlace telefónico, el técnico de 53 años fue consultado sobre qué jugadores le habría gustado tener al mando en su paso por Alianza Lima. El 'Profe' dejó al descubierto su interés por haber dirigido a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán y espera que algún día regresen al club victoriano. "Son grandes futbolistas, cualquiera de ellos que pueda venir, Alianza estará con los brazos abiertos".

"Esperan que cumplan su sueño de vestir la camiseta del club que aman", añadió.

Sobre si volvería a poner el buzo blanquiazul, Pablo Bengoechea respondió: "Me imagino que terminamos de muy buena forma, el futuro lo dirá. Lo que vivimos juntos fue muy bueno, muy agradecido de mi parte, muy agradecido de sus hinchas, de Lima me he traído un montón de llamadas y mensajes de una buena convivencia", apuntó.