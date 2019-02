Inter vs Rapid Viena EN VIVO: por la UEFA Europa League

Inter vs Rapid Viena EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2: se enfrentan este jueves en el Allianz Stadion de Viena por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League a las 12:55 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League rompen fuegos con una serie de interesantes encuentros y uno de los partidos más importantes de esta instancia es el que tendrá como protagonistas al Inter de Milán con el Rapid Viena de Austria.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti llega a esta fase del torneo como uno de los conjuntos que quedó en tercer lugar de su grupo en la Champions League, luego de no poder superar al Barcelona y al Tottenham. Pese a haber quedado eliminado de ese certamen, se presenta como uno de los cuadros más fuertes dentro de la Europa League.

Inter tendrá una sorprendente baja para afrontar este cotejo. El equipo de Milan no contará con la presencia del goleador argentino Mauro Icardi, quien pidió no ser convocado para este encuentro en medio de problemas concernientes a su renovación de contrato. Como respuesta, a Icardi se le quitó la capitanía del equipo, la cual recaerá ahora en el portero esloveno Samir Handanovic.

Por su parte, el Rapid Viena acabó en el puesto 2 del grupo G, a pesar de haber igualado con el Villarreal en puntos. La menor diferencia de goles que consiguió el conjunto austriaco lo colocó en la lista de equipos que cerrarán los dieciseisavos como visitantes.

🎙️ | @MPolitano16: "We're a strong side and it's only normal to have important demands. We're taking it one game at a time, and then we'll see how far we can go." #RapidInter #UEL #FCIM pic.twitter.com/Uytu7NGRjn