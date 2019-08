Inter de Milan le quita la capitanía a Mauro Icardi de forma sorpresiva 

El Inter de Milán anunció este miércoles que el delantero argentino Mauro Icardi no será más el capitán del equipo y que la responsabilidad recaerá a partir de ahora en el arquero esloveno Samir Handanovic.

La noticia causó revuelo en Italia porque el entrenador del equipo, Luciano Spalleti, señaló que el delantero se negó a ser convocado para el partido ante Rapid Viena por la Europa League.

Según informó el diario italiano La Gazzetta Dello Sport, la polémica decisión sucede justo en el momento en que se negocia la renovación del delantero argentino con Inter de Milan y las discrepancias de la dirigencia con su representante que es su esposa Wanda Nara.

El entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalleti, contó cómo fue el momento de comunicarle al "9" neroazzurro la retirada de la capitanía. "El muchacho lo lamentó, se sintió decepcionado, fue difícil contárselo. No me importan los contratos, solo la relación con mis jugadores cuenta. En ese sentido fue como un momento de familia: los que te aman te dicen las cosas cómo son".

Mauro Icardi: la controversia de su esposa con Inter de Milan

Wanda Nara afirmó su esposo Mauro Icardi tiene ofertas de otras ligas y criticó a la dirigencia 'neoazurra' por no proteger al delantero.

"No tenemos prisa (para renovar). Salen muchas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente. Me gustaría que él estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera", dijo.