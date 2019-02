Cristian Benavente cuenta su verdad tras fichar por Pyramids FC de Egipto

Ricardo Gareca viajará en los próximos días a ver a algunos jugadores que son habitualmente convocados a la selección peruana, entre ellos Cristian Benavente, quien ha fichado por el Pyramids FC de la liga de Egipto. La decisión de dejar Bélgica ha sido criticada por algunos. El ‘Chaval’ da su versión.

“Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo. El club (Charleroi) también recibía una cantidad interesante. A pesar de la partida, guardo muy buenos recuerdos de Charleroi. Puedo decir que es el club más importante de mi carrera”, le señaló a un medio belga. Sobre su nuevo destino, contó que se está acomodando.

“Todavía me estoy adaptando a mis compañeros de equipo y al nuevo personal. Hay un nuevo entrenador (Ramón Díaz) que llegó hace unos días que nos ayudará mucho. No sabía mucho sobre el campeonato egipcio. Es un campeonato muy físico, lejos de ser de un nivel bajo y con muchos contactos. Tuve la oportunidad de marcar un gol en mi segundo encuentro con Pyramids FC, lo que me hizo sentir bien”, ha señalado el ‘Chaval’, que espera seguir siendo convocado a la selección peruana para los próximos amistosos y también para la Copa América que se disputará en junio.

Sobre las razones de dejar Bélgica y el rumor de que tuvo ofertas de otros clubes, el ‘Chaval’ también fue claro. “Nunca he recibido una oferta oficial de Anderlecht a pesar de que mucha gente ha hablado de ello. Si la hubiera tenido, tal vez todavía jugaría en dicho campeonato”. Mientras tanto, Benavente sigue buscando consolidarse como titular en el Pyramids FC. Gareca lo verá en un partido y también conversará con él.